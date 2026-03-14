BAGNO DI GAVORRANO – La Serie D torna in campo dopo la sosta, con il Follonica Gavorrano che farà visita al Foligno domenica alle 14,30. Sul terreno di gioco dello stadio Enzo Blasone i biancorossoblù cercheranno di tornare alla vittoria, specialmente dopo il rocambolesco pareggio casalingo con il Seravezza Pozzi per 1-1 che ha portato la formazione allenata da Lucio Brando a quota 28 punti, a due lunghezze dalla zona salvezza.

Più su in classifica si trova il Foligno che, dopo la sconfitta in casa della Terranuova Traiana, rimane a 40 punti, perdendo la zona play off.

Una gara che cela quindi grandi insidie per il Follonica Gavorrano. «Andremo a giocare a Foligno, a Grosseto e su tutti i campi, compreso il nostro, consapevoli che ogni partita sarà importante – commenta mister Lucio Brando –. Vogliamo fare bene a prescindere dall’avversario, non abbiamo paura di nessuno ma rispettiamo tutti. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada e l’unica cosa che non dobbiamo fare è rimproverarci per non averci provato fino in fondo e non aver lavorato con tutte le energie che abbiamo addosso. Poi il campo deciderà chi saranno le squadre più forti. Noi dobbiamo lavorare forte come stiamo facendo, sempre, e prima o poi girerà».

Per quanto riguarda invece gli scontri diretti tra le due squadre, nel girone di andata ad avere la meglio è stato il Foligno, che ha espugnato il Malservisi-Matteini per 0-2 con i gol di Khribech e Settimi nella ripresa.

Prima della nuova fusione umbra avvenuta in estate il Follonica Gavorrano aveva invece incontrato lo scorso anno la Fulgens Foligno. Nell’andata il match era terminato sull’1-4 per il Follonica Gavorrano, sbloccando il risultato con Tatti all’11’, poi D’Este su rigore al 28′. Gli umbri avevano accorciato le distanze con Brevi in apertura di ripresa, poi Lo Sicco e Zini al 7′ e al 28′ della ripresa, entrambi ancora dal dischetto, avevano chiuso il match portando a quattro i gol dei minerari.

Nel ritorno al Malservisi-Matteini altra vittoria dei biancorossoblù, in questo caso per 2-1, grazie ai gol di Tatti e Pino che avevano ribaltato un gol di svantaggio.

In precedenza, invece, gli incontri erano avvenuti con il Foligno Calcio: nella stagione 2021/22 la vittoria per 3-0 in casa e per 1-3 in trasferta. Altre due vittorie nella stagione precedente, con un 3-0 tra le mura amiche e un 1-2 esterno. Nella stagione 2019/20, quella interrotta per il Covid, le due squadre avevano giocato solo al Malservisi-Matteini, terminando il match sull’1-2 per il Foligno Calcio.

Per quanto riguarda gli ex, invece, militano nel Foligno Fodé Sylla, in biancorossoblù nella seconda parte della stagione 2021/22, conquistando la Coppa Italia di Serie D; Walid Khribech, che con i minerari ha giocato nella stagione 2022/23 (entrambi squalificati e quindi indisponibili); Simone Tomassini, anche lui con un passato al Follonica Gavorrano nella seconda parte della stagione 2020/21.

Non ci sono invece ex in maglia biancorossoblù.