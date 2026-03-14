GROSSETO – La formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto viaggia domenica alla volta di Viareggio per confrontarsi con la squadra A del Viareggio Hockey, penultima nella classifica con 8 punti. Per i ragazzi di Marco Zanobi ed Emilio Minchella è l’occasione per tornare al successo dopo la bruciante sconfitta di domenica scorsa contro il Centro Giovani Calciatori, maturata dopo un gran primo tempo, ma è anche il match ideale per vendicare il 5-6 della gara d’andata.
Convocati : Squarcia, Masetti, Emanuele Perfetti, Giusti, Bianchi, Cardi, Bruzzi, Civitarese, Muntean, Montomoli.
Impegnati anche gli Under 11 di Stefano Paghi (nella foto), che domani domenica alle 10 scenderanno sulla pista del Versilia Forte dei Marmi in gara2 della semifinale zonale. I piccoli biancorossi, dopo il bel 10-3 di gara1, contano di fare il bis e conquistare il pass per le finali nazionali di Lodi.