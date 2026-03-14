GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto ha ormai iniziato il conto alla rovescia per la conquista matematica del primo posto nel girone A del campionato di divisione regionale 1. I ragazzi di Silvio Andreozzi (foto d’archivio Giuliani) sono attesi nel giro di una settimana da tre incontri, che potrebbero decretare il successo e permettere al gruppo di riposarsi qualche settimana prima di disputare i playoff con le prime otto del girone senese fiorentino aretino. Il primo match di questo mini tour de force è in programma domenica alle 18 al Palasport di via Austria contro il Cosmocare Cus Pisa, la più forma delle compagini che lottano per la salvezza, reduce da un successo di 42 punti (103-61 con Carrara Legends). Gli avversari di turno hanno lasciato l’ultimo posto della classifica e si stanno avvicinando ai quintetti in lotta per i playout, grazie a ben cinque vittorie consecutive, compresa quella su Pescia. Un team, insomma, da non sottovalutare, per una squadra che è reduce da 12 successi consecutivi e che non lo vede l’ora di festeggiare la seconda vittoria, nel giro di due anni, nell’ex campionato di serie D.

“Ai ragazzi chiedo un ultimo sforzo – ha detto Andreozzi – vincendo le prossime tre gare, quella di domenica con il Cus Pisa, quella di mercoledì prossimo a Donoratico e il big match di domenica 22 in via Austria con la Libertas Lucca terza in classifica, avremo la matematica certezza del primo posto e questo ci consentirà di avere 21 giorni di “riposo” prima dell’inizio dei playoff”.

La Gea per affrontare il temibile Cus Pisa, purtroppo, non sarà al completo. “Giocheremo innanzitutto senza pivot, per l’assenza di Danilo Ignarra – ha continuato Andreozzi – mentre Davide Liberati dovrebbe scendere in campo, nonostante non si alleni ormai da alcune settimane per un problema alla caviglia. Non ci sarà infortunato Dario Romboli, ma rientra Gabriele Ciacci. A disposizione tutti gli altri. Non mi preoccupa l’aspetto difensivo della gara, casomai l’assenza di Ignarra potrebbe creare qualche problema nello sviluppo del gioco d’attacco, senza un giocatore di riferimento nel perimetro. Il morale dei ragazzi è comunque ottimo, sono consapevoli che facendo un sacrificio in queste giornate ne potranno beneficiare nel corso del mese di aprile, rilassandosi un attimo, prima dell’affascinante volata finale”.

Gli anticipi di venerdì della 10a giornata di ritorno: Vela Viareggio-Nicola Chimenti Livorno 71-76, Carrara Legends-Basket Donoratico 70-79.

La classifica: Gea Grosseto 44 punti; Cestistica Pescia 34; Valdicornia, Libertas Lucca 32; Basket Calcinaia 28; Lucca Sky Walkers e Basket Donoratico 26; Chimenti Livorno 24; Invictus Livorno, Mancini Monsummano 22; Juve Pontedera 20; Cmb Carrara, Castelfranco Frogs 18; Cosmocare Cus Pisa 16; Vela Viareggio 14; Carrara Legends 12.