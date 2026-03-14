GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 14 marzo 2026
Ariete – Hai bisogno di rallentare e respirare.
Toro, segno del giorno – Sereno, radicato, presente. Oggi apprezzi ciò che hai costruito e ti godi il momento senza fretta. La tua calma è contagiosa.
Consiglio escursione: passeggia tra le colline di Scansano, tra vigneti e silenzi, dove la terra racconta pazienza e solidità.
Gemelli – Socialità piacevole ma selettiva.
Cancro – Intimità e dolcezza.
Leone – Generosità spontanea.
Vergine – Precisione anche nel relax.
Bilancia – Giornata armoniosa.
Scorpione – Profondità tranquilla.
Sagittario – Energia misurata.
Capricorno – Stabilità costante.
Acquario – Idee pratiche.
Pesci – Dolce consapevolezza.