GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 14 marzo 2026

Ariete – Hai bisogno di rallentare e respirare.

Toro, segno del giorno – Sereno, radicato, presente. Oggi apprezzi ciò che hai costruito e ti godi il momento senza fretta. La tua calma è contagiosa.

Consiglio escursione: passeggia tra le colline di Scansano, tra vigneti e silenzi, dove la terra racconta pazienza e solidità.

Gemelli – Socialità piacevole ma selettiva.

Cancro – Intimità e dolcezza.

Leone – Generosità spontanea.

Vergine – Precisione anche nel relax.

Bilancia – Giornata armoniosa.

Scorpione – Profondità tranquilla.

Sagittario – Energia misurata.

Capricorno – Stabilità costante.

Acquario – Idee pratiche.

Pesci – Dolce consapevolezza.