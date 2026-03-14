ORBETELLO – “L’area del Guinzone, nel comune di Orbetello, deve essere messa in sicurezza. E’ periodicamente interessata da allagamenti, i residenti non possono continuare a rischiare ad ogni acquazzone.”

A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, che ha presentato un’interrogazione alla Regione.

“Vista la fragilità del territorio, e quindi l’urgenza di un intervento, ho chiesto alla Regione se il progetto di intervento sulla zona del Guinzone sia stato effettivamente finanziato e se, quindi, esiste un cronoprogramma dei lavori -dichiara Minucci-. C’è bisogno di chiarezza perché gli abitanti hanno bisogno di risposte. C’è una tempistica per i lavori”?

“Non bisogna dimenticare che la zona di Albinia è stata duramente colpita dall’alluvione del 2012, che ha causato gravi danni alle persone e alle loro proprietà -dice il consigliere di Fratelli d’Italia-. E spetta alla Regione occuparsi della messa in sicurezza del territorio che amministra, come delineato dai molteplici accordi interregionali con i ministeri competenti. Va, inoltre, ricordato che il 12 maggio 2025 è stato pubblicato sul sito della Regione l’annuncio relativo all’intervento per l’adeguamento della sezione trasversale di deflusso del canale principale n.5 nel tratto a valle della linea ferroviaria Pisa-Roma”.