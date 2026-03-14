GROSSETO – Ventisettesima di campionato per il Grifone capolista del girone E, che riprenderà dopo la sosta per il Torneo Viareggio col duello casalingo con lo Scandicci (foto d’archivio di Paolo Orlando). L’ennesima rivale insidiosa per i biancorossi, imbattuta da dieci giornate e attualmente ottava. “Buona la situazione giocatori, hanno recuperato quasi tutti – ha detto mister Indiani nella conferenza pregara – chiaro, lo Scandicci ha fatto un girone di ritorno come il Poggibonsi. La nostra squadra è in salute, non c’è ombra di dubbio, ma vogliamo continuare ad aggiungere altri punti a questa importantissima classifica. Il calcio italiano? Vorrei sfatare un articolo sulla Gazzetta in cui dice che corre meno degli altri per colpa degli arbitri. In Europa siamo inferiori solo alla Premier League sia per intensità sia per tempo di gioco. Il problema è a monte: negli altri posti giocano liberi di testa e noi no, che è fondamentale, e alla base il discorso di come gestiamo e coltiviamo i nostri talenti e continui a dire che ne abbiamo quanti gli altri. Noi se a 16 anni un ragazzo fa vedere grandi doti, non abbiamo il coraggio di mandarlo avanti. Per far giocare un 2008 in Serie A bisogna che sia Maradona. Purtroppo ci sono altri interessi”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciraudo, D’Ancona, Disanto, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Malva, Marcu, Marzierli, Masini, Monteverde, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Anche contro il team fiorentino, l’US Grosseto 1912 ha donato ad alcune scuole della città biglietti omaggio per assistere alla partita in Curva Nord. “Grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che partecipano, ai rappresentanti di istituto, alle liste studentesche” ha diramato la società dalla sua pagina Facebook.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 27esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Tau Altopascio (Boccuzzo di Reggio Calabria)

Fulgens Foligno-Follonica Gavorrano (De Paolis di Cassino)

Camaiore-Cannara (El Amil di Nichelino)

Prato-Siena (Vincenzi di Bologna)

San Donato Tavarnelle-Terranuova Traiana (Giorgino di Milano)

Seravezza-Poggibonsi (Mammoli di Perugia)

Sporting Trestina-orvietana (Monti di Como)

Grosseto-Scandicci (Travaini di Busto Arsizio)

La classifica:

Grosseto 62 punti; Seravezza 50; Tau Altopascio 49; Siena 44; Terranuova Traiana 42; Prato 41; Foligno 40; Scandicci 36; Aquila Montevarchi 35; Ghiviborgo, Sporting Trestina 33; San Donato Tavarnelle 30; Camaiore 29; Orvietana, Follonica Gavorrano 28; Poggibonsi 23; Sansepolcro 17; Cannara 15