GROSSETO – Agonismo e soddisfazioni per i nuotatori grossetani ai Campionati Regionali FIN disputati a Livorno. In particolare, Aurora Pintauro e Giorgio Cavalletti (tesserati con la società Virtus Buonconvento ma soliti allenarsi all’impianto di via De’ Barberi) hanno portato via un bel bottino di medaglie, mentre Maria Francesca Stratu e Ginevra Zilli hanno fatto registrare buoni miglioramenti cronometrici. Da applausi Pintauro, che ha conquistato il titolo di Campionessa Toscana nei 400-800-1500 stile libero e nei 400 misti, due bronzi nei 100 e 200 stile libero e tre argenti nelle staffette 4×100 mista, 4×100 stile e 4×200 stile. Molto bene anche Cavalletti, che ha conquistato il titolo di Vice Campione Toscano nei 1500 stile libero.

Pintauro inoltre con i prestigiosi tempi effettuati nei 400, 800 e 1500 sl ha migliorato i suoi pass già ottenuti per la partecipazione ai Campionati Italiani che si svolgeranno a fine mese a Riccione.

Nei giorni 6, 7 e 8 marzo anche il nuoto pinnato ha portato soddisfazioni nella World Cup di Lignano Sabbiadoro con Sossio Luigi Pezzullo che migliora di gran lunga tutti i personal best piazzandosi in testa alla classifica negli 800 mono per l’anno 2008. Prossimo impegno super importante in programma per lui, per il compagno Andrea Bianchi e per le sue compagne Silvia Belli e Lara Pelliccia sarà la World Cup della Francia in programma a fine aprile. Prossima settimana invece ci saranno i Campionati Italiani di Categoria in programma a Lignano.

Grande soddisfazione per gli allenatori Azzurra Donnoli e Lorenzo Bruno per il lavoro svolto e i risultati ottenuti.