VENERDÌ 13 MARZO

CAPALBIO

Fino al 15-3-2026 – Un debutto e due film d’autore questo weekend al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige: ecco la programmazione

GROSSETO

13-3-2026 – A Grosseto la presentazione del libro “Don Amleto”, storia di un sacerdote della Maremma

MASSA MARITTIMA

13-3-2026 – “La fonte dell’Abbondanza”: in biblioteca la presentazione del libro di Osvaldo Maffei

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

ORBETELLO

13-3-2026 – Da Camille Claudel ad Alda Merini, il teatro al femminile arriva all’Albinia

SCARLINO

Fino al 17-3-2026 – Marzo è donna a Scarlino: mostra, incontri e film per celebrare i diritti delle donne

SABATO 14 MARZO

AMIATA

14-3-2026 – “Ipazia” in scena ad Arcidosso: teatro e riflessione per la Giornata della Donna

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 15-3-2026 – Cultura, scienza e natura: gli appuntamenti del weekend a Castiglione

FOLLONICA

14-3-2026 – Torna il festival chitarristico Mantovani: spazio alla musica latinoamericana. IL PROGRAMMA

14-3-2026 – “Paura non abbiamo”: alla sala Tirreno lo spettacolo musicale che dà voce alle donne

GROSSETO

14-3-2026 – Da Piazzolla a Jobin: musica e ritmi sudamericani in concerto a Grosseto

14-3-2026 – A Mantica va in scena “Rizoma”: circo e teatro in equilibrio su un filo d’acciaio

14-3-2026 – Technè come nascono le opere: laboratorio per bambini dedicato al linguaggio della fotografia

MASSA MARITTIMA

SCARLINO

Fino al 17-3-2026 – Marzo è donna a Scarlino: mostra, incontri e film per celebrare i diritti delle donne

PITIGLIANO

14-3-2026 – Torna la Torciata di San Giuseppe: il fascino dei riti del fuoco a Pitigliano

DOMENICA 15 MARZO

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

15-3-2026 – Diaccia Botrona: escursioni gratuite nella natura. Ecco il programma sino a marzo

FOLLONICA

15-3-2026 – “La voce di Hind Rajab” protagonista al Piccolo cineclub Tirreno

GROSSETO

15-3-2026 – Traversata dell’Uccellina sold out: il Parco della Maremma raddoppia l’escursione

15-3-2026 – Musica dal vivo e giovani talenti: torna “Grosseto Music Project”. Ecco le date

15-3-2026 – Teatro amatoriale e solidarietà alla Sala Eden: torna il Memorial Lodovichi-Lazari

MASSA MARITTIMA

MONTIERI

15-3-2026 – A Boccheggiano torna la rassegna nazionale sulla farina di castagne

ORBETELLO

SCARLINO

