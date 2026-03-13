CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Trofeo Maremma è entrato nel vivo con l’apertura delle iscrizioni, per un ventaglio temporale che arriverà fino a venerdì 3 aprile. Un traguardo straordinario, questo del 2026 per il Trofeo Maremma, che quest’anno festeggia la 50ª edizione, mezzo secolo di storia che consacra la gara come una delle competizioni automobilistiche su strada più longeve e prestigiose d’Italia. Un appuntamento che, nel corso degli anni, è diventato molto più di una semplice sfida sportiva, trasformandosi in un evento profondamente legato al territorio e alla sua identità.

L’evento, curato da MaremmaCorse 2.0 e in programma per l’11 e 12 aprile, si prepara a celebrare questa importante ricorrenza con un’edizione davvero speciale. Il percorso e il programma sono stati definiti da tempo e prevedono alcune novità pensate per rendere la manifestazione ancora più coinvolgente sia per gli equipaggi sia per il pubblico. La gara sarà valida come seconda prova della Coppa Rally di Zona 7 e per il Trofeo Rally Toscano, oltre ad aprire le proprie strade anche alle vetture storiche e “classiche”.

Fino dalla sua nascita, il Trofeo Maremma ha saputo identificarsi profondamente con il territorio che lo ospita, diventandone un autentico ambasciatore. Le sue prove speciali, disegnate tra paesaggi suggestivi, borghi e scorci caratteristici, hanno contribuito a raccontare la Maremma ben oltre i confini regionali, portando il nome di questa terra in tutta Italia e anche oltre.

Questa identità forte sarà ulteriormente sottolineata nel 2026 da un significativo cambio di sede: la manifestazione si sposterà dalla storica location di Follonica a Castiglione della Pescaia, affacciata su uno dei mari più belli d’Italia e circondata da una natura ancora autentica. Borgo marinaro di origine medievale, Castiglione rappresenta una delle mete turistiche più apprezzate della Toscana, capace di coniugare storia, tradizioni e paesaggi di grande fascino.

Determinante il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia, che già nella passata edizione aveva accolto la gara ospitando un riordinamento. Quest’anno il supporto è stato ulteriormente rafforzato, contribuendo a dare l’impulso necessario per organizzare un evento all’altezza di un traguardo così prestigioso, celebrando nel migliore dei modi le “nozze d’oro” con lo sport.

Fondamentale anche il contributo del Comune di Follonica, il cui territorio continuerà a essere coinvolto in modo significativo: qui si disputerà la prova speciale spettacolo che aprirà la gara e saranno previsti tre riordinamenti nel centro cittadino, uno nella giornata di sabato e due alla domenica. Un segno di continuità che testimonia una passione condivisa da decenni e che ha contribuito a rendere il Trofeo Maremma un riferimento nel panorama rallistico nazionale.

Accanto a loro, anche le amministrazioni comunali di Gavorrano e Massa Marittima, da sempre vicine alla manifestazione con entusiasmo e attenzione al valore che la gara rappresenta per il territorio. Prosegue così una collaborazione storica che rafforza il carattere identitario del Trofeo Maremma e il suo legame profondo con la Maremma.

Sul piano tecnico-sportivo, la gara si svilupperà su due giornate di competizione. La partenza è prevista sabato 11 aprile alle 17.30 da via Cristoforo Colombo, a Castiglione della Pescaia, nella suggestiva cornice affacciata sul porto canale. Nella stessa località si terrà anche l’arrivo finale, domenica 12 aprile alle 18.00. Le sfide prenderanno quindi il via nel tardo pomeriggio di sabato con la prova speciale spettacolo al PalaGolfo di Follonica, preceduta da un riordinamento in via Amorotti, sempre a Follonica. La competizione entrerà poi nel vivo nella giornata di domenica con il resto del programma agonistico.

Il percorso proporrà tre diverse prove speciali da ripetere tre volte, tracciati ben conosciuti agli appassionati e già protagonisti delle edizioni 2024 e 2025. In totale saranno dieci le prove speciali, per un totale di 64 chilometri cronometrati.

Il quartier generale della manifestazione sarà allestito nel centro di Castiglione della Pescaia, nei locali della Biblioteca Comunale, mentre il parco assistenza sarà ospitato in Piazza Giorgini, a breve distanza dall’area di partenza e arrivo.

La passata edizione della gara venne vinta dal veronese Stefano Zambon, in coppia con l’imperiese Corrado Bonato, su una Citroen C3 WRC “plus”. Seconda piazza per l’attesissimo locale Alessio Santini (nella foto), in coppia con Susanna Mazzetti, anche loro su una C3 “plus” e terzo un altro locale di livello, Leopoldo Maestrini, in coppia con Gioia Boddi, alla seconda occasione al volante della GR Yaris Rally2.

Confermata la collaborazione con Eni Rewind, ancora main sponsor della competizione che si snoda attraverso i comuni delle Colline Metallifere toscane. La società ambientale di Eni, che nel territorio è impegnata in attività di bonifica, messa in sicurezza e valorizzazione degli ex siti minerari, rinnova la sua presenza al fianco delle comunità locali in un’iniziativa dal forte valore identitario.