VINCI – Vigili del Fuoco del comando di Firenze, con personale del distaccamento di Empoli e della sede centrale, stanno cercando un uomo uscito di strada con il motorino e finito in un canale nel comune di Vinci.

L’intervento è in corso dalle ore 17.35 in via Pietramarina, dove secondo le prime ricostruzioni la persona avrebbe perso il controllo del ciclomotore finendo nel canale di raccolta delle acque, caratterizzato da una corrente particolarmente forte.

Squadre specializzate impegnate nelle operazioni

Sul posto stanno operando numerose squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui il nucleo sommozzatori, il carro SAF (Speleo Alpino Fluviale) e personale specializzato nel soccorso fluviale.

I soccorritori, equipaggiati con mute e attrezzature tecniche, stanno effettuando ricerche sia all’interno dell’acqua sia lungo le sponde del canale, controllando ogni tratto in cui la corrente avrebbe potuto trascinare la persona.

Sorvolo dall’alto e ricerche nel tratto interrato

Per supportare le operazioni è stato allertato anche l’elicottero Drago 125 del reparto volo di Cecina, che ha effettuato un sorvolo del canale. Il primo passaggio dall’alto non ha però dato esito positivo.

Nel frattempo, grazie all’intervento di un escavatore presente in zona, è stato possibile deviare temporaneamente il corso del canale per abbassare il livello dell’acqua. Questa operazione ha consentito ai Vigili del Fuoco di entrare e controllare anche una parte del canale interrato, dove in queste ore si stanno concentrando le verifiche.

Le ricerche proseguono senza sosta e la zona resta presidiata dalle squadre di soccorso in attesa di sviluppi.