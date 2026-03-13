SCARLINO – In vista delle festività pasquali, il gruppo consiliare Scarlino nel Cuore chiede al Comune una programmazione puntuale degli interventi di manutenzione del verde pubblico, con un’attenzione specifica alle strade maggiormente trafficate e ai principali accessi al paese.

I rappresentanti del gruppo civico ricordano i disagi registrati lo scorso anno. «L’esperienza dello scorso anno, quando il taglio dell’erba non è stato eseguito in modo soddisfacente, deve servire da lezione», dichiarano i consiglieri di Scarlino nel Cuore, sottolineando come la cura del decoro urbano assuma un valore strategico in occasione delle ricorrenze pasquali.

Secondo il gruppo consiliare, le festività di Pasqua rappresentano un banco di prova importante sia per la comunità locale sia per il comparto turistico. «Pasqua rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità e per l’accoglienza turistica: presentare un territorio curato e ordinato è un biglietto da visita necessario che Scarlino non può permettersi di sbagliare», evidenziano dal gruppo di minoranza.

Da qui l’invito rivolto all’Amministrazione comunale a intervenire in modo preventivo e non emergenziale, estendendo gli sfalci e le operazioni di pulizia al di fuori del solo centro urbano. «Chiediamo che l’Amministrazione si attivi immediatamente affinché tutte le vie di accesso e i percorsi principali siano puliti e decorosi prima dell’inizio delle festività», sollecita Scarlino nel Cuore.

Per i consiglieri, una corretta gestione del verde e del decoro non può ridursi a interventi sporadici o legati alle segnalazioni dei cittadini. «La manutenzione ordinaria non deve essere rincorsa, ma programmata con serietà per garantire ai cittadini e ai visitatori la bellezza che il nostro territorio merita», concludono i rappresentanti del gruppo.