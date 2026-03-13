GROSSETO – Una vittoria e una sconfitta per le Rappresentative Provinciali della Figc di Grosseto, Giovanissimi 2012 e Allievi 2010, a Castiglion Fiorentino contro le Rappresentative di Arezzo, nel Trofeo Toscana e Trofeo Marco Orlandi, organizzato dal Comitato Regionale della Figc.

A scendere in campo per prima è stata la Rappresentativa Allievi 2010 Under 16 di Grosseto del selezionatore Franco Fommei, contro i pari età della Rappresentativa di Arezzo che, al termine degli “oltre ottanta minuti” finali è stata sconfitta per 5-3, con i grossetani che non meritavano assolutamente di perdere per quello che abbiamo visto sul campo, dato che a venti minuti dal termine stavano addirittura vincendo per 3-1, e nei minuti finali hanno subito due calci di rigore abbastanza discutibili.

A seguire poi e stata la Rappresentativa Giovanissimi 2012 Under 16 a scendere in campo contro i pari età aretini e qui non c’è stata storia data la superiorità dei ragazzini di Pietro Magro che hanno sciorinato azioni su azioni con il primo tempo che si chiudeva sul 2-0. Nella ripresa i locali provavano a reagire, con i grossetani che non rischiavano nulla e a pochi minuti dal termine mettevano a segno anche il gol del 3-0.

Rappresentativa Allievi 2010 Under 16: Arezzo-Grosseto 5-3.

AREZZO: Vinerbi, Scolari, Mori, Ajighevi, Veltroni, Cavigli, Pugliese, Fanticelli, Gimondo, Attili, Tognaccini. A disposizione: Dossini, Gennai, Paggetti, Caruso, Leoni, Diambang, Pascale, Nugnes. Selezionatore; Marco Bacciarini.

GROSSETO: Coltelli, Toduta (Emidi), Marinari (Tenucci), Vita, Sabatini, Capitani, Balcanuta, Masillo (Schiano), Baon, Sargentoni, Ranieri (Tana). A disposizione: Pantani, Bracalari, Foglia, Palumbo. Selezionatore Franco Fommei.

ARBITRO: Berizzi di Arezzo.

MARCATORI: Buffoni, Capitani, Sargentoni (2), Veltroni (2) Pugliese (2).

Rappresentativa Giovanissimi 2012 Under 14: Arezzo-Grosseto 0-3.

Arezzo: Paciulli, Chiovoloni, Bartoli, Giappichini, Duranti, Merli, Buffoni, Noferi, Busato, Becarelli, Bouassa. A disposizione; Bachini, Romano, Checcacci, Pamfil, Bruni, Coppola, Zangrilli, Corsetti, Dragoni. Selezionatore; Giacomo Gallorini.

GROSSETO: Martini, Toniazzi, Santini (Bardini), Plutnik (Grandinetti), D’Ovidio, Vegni, Salem (Romano), Savelli (Pagliarini), Candido (Ruiz), Costa (Sabatini), Malventi. A disposizione: Xhani, Rispoli. Selezionatore Pietro Magro.

ARBITRO: Coleschi di Arezzo.

MARCATORI: 25’ Savelli, 32’ Vegni, 74’ Sabatini.

Erano presenti a Castiglion Fiorentino il Delegato Provinciale Figc Antonio Papa e responsabile delle Rappresentative, con i dirigenti Antonio Iannace e Claudio Pepi.

Il prossimo impegno delle due Rappresentative Provinciali Figc è in programma mercoledì 25 marzo presso il Centro Sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” in via Lago di Varano a Grosseto, contro le Rappresentative della Provincia di Prato. L’inizio della prima partita è in programma alle 15 e alle 17 la seconda.