GROSSETO. Si avvicina l’appuntamento con le elezioni provinciali in programma domenica prossima 15 marzo. Per la presidenza della Provincia si confrontano due candidati, mentre per il rinnovo del consiglio provinciale sono tre le liste in campo.

Come già emerso nelle settimane precedenti, la corsa alla guida dell’ente provinciale sarà tra Andrea Casamenti, sostenuto dal centrodestra, e Francesco Limatola, candidato dell’area di centrosinistra e presidente uscente della Provincia.

Il Giunco seguirà in diretta lo spoglio delle schede che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, con aggiornamenti sull’andamento del voto e sui risultati.

Casamenti candidato del centrodestra

Andrea Casamenti, attuale sindaco di Orbetello, è il candidato alla presidenza sostenuto dalle forze di centrodestra. La sua candidatura è stata presentata con il sostegno di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Nuovo Millennio, oltre che da amministratori civici e indipendenti presenti nei consigli comunali del territorio provinciale.

Casamenti si presenta come figura civica, non iscritta a partiti da oltre quindici anni, ma con un percorso politico e amministrativo maturato nell’area del centrodestra.

Nel presentare la candidatura ha sottolineato come la propria esperienza civica gli consenta di rappresentare non solo lo schieramento politico che lo sostiene ma anche amministratori moderati e indipendenti impegnati nei consigli comunali della provincia. L’obiettivo indicato è quello di dare voce a un’area ampia di amministratori locali e lavorare in maniera condivisa sui temi che riguardano il territorio.

Casamenti ha inoltre espresso il proprio ringraziamento alle forze politiche e agli amministratori che hanno sostenuto la sua candidatura, evidenziando il senso di responsabilità con cui affronta una competizione elettorale ritenuta significativa per il futuro della provincia.

Questi i candidati della lista collegata al centrodestra per il consiglio provinciale:

Michele Bartalini (Castel del Piano)

Rita Bernardini (Grosseto)

Olga Ciaramella (Grosseto)

Amelia Gaviano (Grosseto)

Luca Minucci (Orbetello)

Chiara Orsini (Monte Argentario)

Elismo Pesucci (Campagnatico)

Luciano Petrucci (Semproniano)

Luigi Pierangioli (Campagnatico)

Francesca Serafini (Follonica)

Limatola candidato del centrosinistra

Il centrosinistra punta invece sulla ricandidatura di Francesco Limatola, attuale presidente della Provincia e sindaco di Roccastrada, dove è stato eletto per il terzo mandato.

La sua candidatura è sostenuta da una coalizione di forze progressiste che comprende il Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e alcune liste civiche presenti sul territorio provinciale.

Questi i candidati della lista collegata al centrosinistra per il consiglio provinciale:

Valentino Bisconti , consigliere comunale di Orbetello

, consigliere comunale di Orbetello Gianfranco Chelini , sindaco di Capalbio

, sindaco di Capalbio Guido Cossu , consigliere comunale dell’Isola del Giglio

, consigliere comunale dell’Isola del Giglio Giulia Fanetti , consigliera comunale di Monterotondo Marittimo

, consigliera comunale di Monterotondo Marittimo Mattia Maule , consigliere comunale di Montieri

, consigliere comunale di Montieri Stefania Pacciani , vicesindaca e consigliera comunale di Roccastrada

, vicesindaca e consigliera comunale di Roccastrada Gianfranco Pastorelli , consigliere comunale di Magliano in Toscana

, consigliere comunale di Magliano in Toscana Cinzia Pieraccini , sindaca di Castel del Piano

, sindaca di Castel del Piano Costanza Quaratesi , consigliera comunale di Castiglione della Pescaia

, consigliera comunale di Castiglione della Pescaia Benedetta Zuffi, consigliera comunale di Civitella Paganico

La terza lista civica e moderata

Tra le novità di queste elezioni provinciali c’è anche la presenza di una terza lista, definita civica e moderata che si chiama “Insieme al centro per la provincia”. Si tratta di una proposta che riunisce amministratori e rappresentanti locali provenienti da diverse esperienze civiche dei comuni della Maremma.

La lista si propone come alternativa nell’area moderata e raccoglie esponenti che intendono valorizzare il ruolo delle amministrazioni civiche, al di là delle tradizionali appartenenze ai partiti.

Questi i candidati della terza lista:

Angelo Pettrone (Grosseto)

(Grosseto) Francesca Ciucchi (Grosseto)

(Grosseto) Walter Petricci (Monterotondo Marittimo)

(Monterotondo Marittimo) Mara Antolini (Roccastrada)

(Roccastrada) Daniele Brogi (Massa Marittima)

Il voto per il rinnovo della presidenza e del consiglio provinciale è previsto per domenica. Come previsto dalla normativa sulle Province, si tratta di elezioni di secondo livello: alle urne saranno chiamati sindaci e consiglieri comunali dei comuni del territorio provinciale.