BAGNO DI GAVORRANO – Le ragazze del Follonica Gavorrano tornano alla vittoria col bel 4-0 contro l’Olimpia Colle C5. Nella ventiduesima giornata le biancorossoblù scendono in campo con grande determinazione, pronte a portare a casa il terzo successo in campionato. Fin dai primi minuti creano diverse occasioni da gol. Tuttavia, tra le parate del portiere avversario e la poca precisione nei tiri, il vantaggio sembra sfuggire.

La svolta arriva grazie a un’imbucata precisa di capitan D’Antoni per Georgens, che insacca a fil di palo. Il Follonica Gavorrano continua a dominare, mostrando belle trame di gioco con scambi veloci e ottime triangolazioni. Ancora D’Antoni sfiora il raddoppio con un tiro meraviglioso che colpisce l’incrocio dei pali. Pochi istanti dopo ci pensa Rossi a segnare il secondo gol.

Il primo tempo si conclude con un meritato doppio vantaggio per le ragazze, che continuano a imporre il loro gioco anche nella seconda frazione. E allungano ulteriormente le distanze grazie a Falcini, il cui splendido tiro di sinistro si insacca sotto la traversa. La ciliegina sulla torta arriva dal portiere, che tenta un bel gol dalla sua area, purtroppo annullato. Tuttavia, pochi secondi dopo, Vincenti guadagna un calcio di rigore. Capitan D’Antoni lascia tirare questa volta il portiere Falcinelli, che insacca meritatamente con una conclusione potente.

Finalmente le ragazze portano a casa i tre punti che meritavano da diverse partite.

“Finalmente portiamo a casa i tre punti – ha detto mister Roberto D’Antoni – Le ragazze sono scese in campo con una determinazione incredibile, creando numerose azioni pericolose e mostrando ottime triangolazioni. Sono davvero felice per questo risultato, che è il frutto dell’impegno e del sacrificio che queste atlete dimostrano ogni giorno. Ora non ci resta che concentrarci su venerdì prossimo, siamo pronti a lottare per portare a casa altri tre punti”.

“La partita è stata ben giocata, sia dal punto di vista fisico che tecnico – ha commentato Giulia Falcinelli – Nonostante le avversarie ci abbiano messo sotto pressione, siamo riuscite a uscire bene dalle situazioni difficili e a creare diverse occasioni da gol. I nostri gol sono arrivati grazie a belle triangolazioni tra le mie compagne, un risultato che riflette il lavoro svolto negli allenamenti, i cui frutti cominciano a vedersi. Sono davvero contenta per il gol, per la prestazione di tutta la squadra e di aver finalmente portato a casa 3 punti dopo tanto tempo. Ora concentriamoci sulla prossima partita”.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Vincenti, Rossi, Goergens, Gobbi, D’Antoni, Baila Longo, Schuier, Falcini. All. D’Antoni.

OLIMPIACOLLE C5: Rocchi, Ferti, Andreini, Reggio, De Candido, Cellai, Beci, Barbetti. All. Romagnoli.

MARCATORI: Falcinelli, Goergens, Rossi, Falcini.