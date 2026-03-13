GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 13 marzo 2026
Ariete – Determinato ma meno impulsivo.
Toro – Stabilità e coerenza ti guidano.
Gemelli – Giornata vivace e ricca di contatti.
Cancro – Più sicuro del solito.
Leone – Energia solida e meno teatrale.
Vergine – Attenta e costante.
Bilancia – Eleganza nelle scelte.
Scorpione – Profondo ma sereno.
Sagittario – Ottimismo concreto.
Capricorno – Precisione e metodo.
Acquario, segno del giorno – Visionario, originale, libero. Oggi hai un’intuizione che può cambiare direzione a un progetto. Non temere di essere diverso.
Consiglio escursione: visita il Giardino dei Tarocchi a Capalbio, luogo simbolico e fuori dagli schemi, perfetto per la tua mente creativa.
Pesci – Sensibile ma forte interiormente.