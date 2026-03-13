GROSSETO – Una Gea Basketball Grosseto finalmente a ranghi completi è di scena sabato sera, alle 18,30, sul campo della Pallacanestro Femminile Pisa, terza in classifica nel campionato di serie C femminile. Le ragazze di Luca Faragli, che hanno dato filo da torcere fino all’ultimo alla capolista Virtus Siena, sono pronte a dare battaglia a una formazione che nel girone di andata hanno battuto di fronte al pubblico amico, per 51-48.

“Abbiamo passato due mesi difficili, gennaio e febbraio – ha sottolineato Faragli – ma la squadra ha evidenziato grandi miglioramenti; durante la settimana ci allenati bene, abbiamo cambiato qualcosa nella preparazione e i risultati, nonostante una sconfitta, si sono già visti la settimana scorsa contro Siena. Siamo consapevoli che la gara con le pisane è impegnativa, ma l’ultima prova mi fa essere ottimista, anche se dovremo fare i conti con un campo difficile, stretto. Ritroviamo Teresa Vallini (la miglior realizzatrice della squadra con 122 punti) e, a parte Clara Nunziatini, infortunata, ho tutte le atlete disponibili, per cui mi auguro di vedere un buon incontro”.

Faragli ha detto pubblicamente di voler evitare i playout e per fare questo deve vincere almeno tre delle cinque partite rimanenti: «Abbiamo tre partite in casa, due con le ultime della classifica – aggiunge Faragli – e l’impresa è fattibile, a patto di proseguire con la crescita che ho visto contro il Siena».

Le convocate: Marta Vannozzi, Carolina Vallini, Teresa Vallini, Carolina Merlini, Matilde Pepi, Federica Cipolletta, Emma Bertaccini, Mery Bertaccini, Giulia Faragli, Martina Borellini.

La classifica: Virtus Siena 28 punti; P.F. Firenze 24; P.F. Pisa 22 e Porcari 22; P.F. Montecatini, Mannucci Castelfiorentino 16; Baloncesto Firenze 14; Gea Grosseto 12; Altopascio 10; Nicola Chimenti Livorno 6; Bellaria Cappuccini 4.