Foto di repertorio

MONTE AMIATA – Il Consiglio di Asea (Associazione per lo sviluppo economico dell’Amiata) esprime vivo apprezzamento per la recente iniziativa del Comune di Castel del Piano relativa all’acquisto delle due sciovie ricadenti nel comprensorio amiatino: “Tale operazione si inquadra coerentemente in una strategia di rilancio territoriale che questa associazione sostiene da tempo”.

“In un’ottica di necessaria destagionalizzazione dell’offerta turistica, gli impianti di risalita non devono più essere considerati esclusivamente legati alla stagione invernale – afferma Asea -. Essi rappresentano infrastrutture chiave per lo sviluppo del turismo estivo, a partire dal potenziamento del bike park delle Macinaie e delle attività outdoor correlate”.

Alla luce della nuova Legge regionale 41/2025, che qualifica gli impianti di risalita come veri e propri impianti sportivi, la posizione di Asea è chiara: “la proprietà pubblica di tali asset è la condizione necessaria per governare in modo efficace e strategico le dinamiche turistiche del territorio. Se la gestione operativa dovrà essere affidata a soggetti privati tramite rigorosi protocolli d’esercizio, la regia politica e strategica deve rimanere saldamente pubblica e unitaria”.

Le proposte

Per tali ragioni, il Consiglio di Asea ritiene necessarie diverse azioni:

– Ampliamento dell’acquisizione: l’operazione di Castel del Piano deve essere il primo passo di un percorso volto all’acquisizione pubblica di tutti i restanti impianti del comprensorio, inclusi quelli del versante senese.

– Costituzione di una Società pubblica partecipata: è indispensabile ipotizzare un soggetto gestore unico che veda la partecipazione della Regione Toscana, dei tre Comuni dell’area sciabile (Abbadia San Salvatore, Castel del Piano, Seggiano) e delle due Unioni dei Comuni (Amiata Val d’Orcia e Amiata Grossetana), queste ultime già proprietarie degli impianti di innevamento artificiale.

– Mettere a sistema le infrastrutture esistenti, integrandole con interventi di ammodernamento puntuali, permetterebbe all’Amiata di raggiungere standard di servizio qualitativi paragonabili alle migliori stazioni turistiche nazionali.

“Asea riafferma la propria convinzione che solo una visione unitaria e una regia unica dell’area sciabile possano garantire il futuro economico e sociale della nostra montagna”.