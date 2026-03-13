GROSSETO – Le truffe non si fermano e anche in Maremma i malintenzionati affinano continuamente le loro tecniche per colpire i cittadini, in particolare le persone più anziane. È questo il tema della nuova puntata de “Il tempo di un caffè” del Giunco, che vede ospite il tenente colonnello Matteo Orefice, comandante del Reparto operativo dei Carabinieri di Grosseto.

Durante l’intervista il comandante ha spiegato uno dei raggiri più diffusi in questo periodo: quello del finto operatore di banca, una truffa che inizia spesso con un messaggio sul telefono della vittima.

«Il territorio della Maremma – spiega Orefice – è particolarmente interessato dal fenomeno delle truffe. La media d’età della popolazione è abbastanza alta e questo rende alcune persone più esposte ai raggiri di gruppi molto organizzati e aggiornati».

Il meccanismo è semplice ma efficace. La vittima riceve un sms o una notifica che segnala un pagamento in uscita dal proprio conto corrente, spesso per una cifra non troppo elevata ma comunque sospetta, ad esempio qualche centinaio di euro. Nel messaggio viene indicato un numero da chiamare per bloccare l’operazione.

A quel punto entra in scena il truffatore, che si presenta come operatore della banca e conferma che il conto sarebbe stato violato. Per “mettere al sicuro” i soldi propone quindi di trasferire immediatamente il denaro su un altro conto indicato dallo stesso falso operatore.

«In questo modo – spiega il comandante – le vittime possono trasferire anche migliaia di euro, cioè i risparmi di una vita. A differenza di altre truffe, come quella del finto carabiniere, qui il danno economico può essere molto più pesante».

Il consiglio principale è non lasciarsi prendere dal panico e verificare sempre le informazioni ricevute. Le banche, ricordano i Carabinieri, non chiedono mai ai clienti di trasferire il denaro su altri conti per motivi di sicurezza.

In caso di dubbi è sempre possibile contattare direttamente la propria banca oppure chiamare il numero unico di emergenza 112, che può fornire indicazioni e supporto.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

Hai qualcosa da dire e vuoi partecipare?

Scrivici una mail: [email protected]

Oppure contattaci su WhatsApp: 334.5212000