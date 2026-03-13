MANCIANO – Il Comune di Manciano punta tutto sul turismo e lo fa anche investendo quasi 16 mila euro sulla promozione turistica nelle tv nazionali e online.

L’affidamento è stato assegnato alla società MR Moody srl, con sede a Roma, che ha presentato un’offerta di 15.860 euro. L’iniziativa rientra nelle attività di valorizzazione e promozione del territorio comunale, con l’obiettivo di aumentare la visibilità di Manciano e delle sue attrazioni turistiche su scala nazionale e sul web.

Il servizio terminerà il 31 dicembre di quest’anno.

La dichiarazione

«Il Comune di Manciano continua a investire con convinzione nella promozione del proprio territorio – afferma l’assessore al turismo Andrea Caccialupi -. Portare le immagini e il racconto delle nostre bellezze su reti televisive nazionali e sui principali canali digitali significa ampliare il pubblico e far conoscere sempre di più Manciano, le sue frazioni e le sue eccellenze. È un’azione concreta a sostegno del comparto turistico locale: ogni iniziativa di promozione rappresenta un’opportunità in più per gli operatori del territorio e per l’economia locale. L’obiettivo è rafforzare la presenza di Manciano nei circuiti turistici nazionali e valorizzare un patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico che merita una visibilità sempre maggiore».