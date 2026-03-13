CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ferme le squadre senior della Blue Factor. In serie A1 il Castiglione tornerà in pista domenica 22 marzo al Casa Mora, quando ospiterà la corazzata Trissino per il 23esimo turno. Per la 22esima giornata, che i biancocelesti dovevano giocare a Sarzana, ci sarà il turno infrasettimanale il 25 marzo, con i liguri impegnati nelle finali di Wse Trophy a Giovinazzo. La squadra di A2 ha invece già giocato in anticipo, vincendo al Casa Mora contro il Sarzana per 6-1 e sarà impegnata sabato 21 a Matera. In questo fine settimana sarà di scena l’Under 23 che doveva andare a far visita ai Pumas a Viareggio, domenica, per il recupero dell’ottavo turno: la gara si giocherà a campi invertiti, al Casa Mora alle 16.30 con arbitro Pier Paolo Montomoli di Grosseto. L’Under 15 La Scala (nella foto il portiere Michele de Salvatore) ospita sempre al Casa Mora, sabato alle 11.30, il Siena. Rinviate le partite dell’Under 19 e Under 17.

Under 23 zona 4 – recupero 8a giornata 15 marzo

Pumas Viareggio B-Blue Factor Castiglione

La classifica

Sarzana (10), Castiglione (10) 24 punti; Versilia H. Forte (9) 22; Pumas Viareggio A (7) 15; Pumas Viareggio B (8), Follonica (9) 9; Spv Viareggio (8) 4; Cgc Viareggio (11) 0

Under 15 zona 4 – 18a giornata 14 marzo

La Scala Castiglione-Siena

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 18/4

Forte dei Marmi-Startit Prato

Bluoptik Follonica-Sarzana B Rinv.

Cgc Viareggio-Cp Grosseto A

Cp Grosseto B-Sarzana A

La classifica

Castiglione (17) 51 punti; Sarzana A (17) 45; Cgc Viareggio (17) 43; Cp Grosseto A (17) 40; Follonica (16), R.a Camaiore (16) 28; Sarzana B (17) 24; Prato (17) 12; Spv Viareggio (16) 7; Siena (17), Cp Grosseto B (16) 6; Forte Marmi (17) 5