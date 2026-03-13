CIVITELLA PAGANICO – Il Comune di Civitella Paganico prosegue il percorso avviato nei mesi scorsi per la definizione del Piano di sviluppo turistico comunale, uno strumento strategico che punta a rafforzare l’identità turistica del territorio e a migliorare la qualità dell’accoglienza.

All’interno di questo percorso si inseriscono i due incontri formativi del Patentino dell’Ospitalità 2026 – Destinazione Civitella Paganico, in programma lunedì 16 marzo e martedì 24 marzo alle ore 9.30 presso la Casa del Fiume a Paganico, aperti a operatori turistici, attività economiche e cittadini interessati.

“L’iniziativa nasce da un lavoro di analisi e confronto avviato dal Comune in collaborazione con il Centro Studi Turistici di Firenze, che ha iniziato il percorso con una lettura approfondita dei dati Istat sul turismo, analizzando l’andamento dei flussi e le trasformazioni del settore dal 2019 a oggi – spiegano dal Comune -. L’analisi ha evidenziato come anche l’area di Civitella Paganico sia coinvolta nella crescita del turismo legato alla natura, alle esperienze all’aria aperta e alla scoperta dei territori meno affollati, con un aumento dell’interesse verso destinazioni autentiche, caratterizzate da paesaggi, qualità ambientale e tradizioni locali”.

“Tra gli elementi emersi dallo studio vi è inoltre una progressiva crescita della domanda di turismo esperienziale, in particolare legato all’outdoor, al cicloturismo, ai cammini e alle attività lungo i corsi d’acqua, oltre che all’enogastronomia di qualità, sempre più centrale nella scelta delle destinazioni da parte dei visitatori”.

I risultati di questo studio sono stati condivisi nei mesi scorsi con gli operatori economici del territorio attraverso alcuni momenti di presentazione e confronto, che hanno permesso di individuare punti di forza, criticità e nuove opportunità per lo sviluppo turistico locale.

I due incontri del Patentino dell’Ospitalità rappresentano quindi una nuova tappa di questo percorso partecipato e hanno l’obiettivo di rafforzare la qualità dell’accoglienza e costruire una rete di operatori capaci di diventare veri ambasciatori del territorio.

Gli incontri del Patentino dell’Ospitalità

Il primo appuntamento, in programma lunedì 16 marzo, sarà dedicato all’analisi dei dati turistici comunali e ai trend del turismo per il 2026, con il contributo del Centro Studi Turistici di Firenze e della DmcC Ambito Turistico Maremma Toscana Area Sud.

Il secondo incontro, martedì 24 marzo, sarà invece incentrato sulla progettazione di prodotti turistici ed esperienze e sulle strategie di promozione e commercializzazione, con l’obiettivo di accompagnare gli operatori nella costruzione di offerte turistiche integrate e più competitive.

Il progetto punta a valorizzare in particolare due asset fondamentali per lo sviluppo turistico del territorio: l’outdoor e l’enogastronomia: “Da un lato si intende rafforzare l’offerta legata alle attività all’aria aperta, anche attraverso nuove progettualità come la partecipazione al bando Bici in Comune, dall’altro promuovere sempre di più la qualità delle produzioni locali e delle esperienze legate al cibo e al vino. Accanto a questi elementi, un ruolo centrale sarà riservato alla tutela ambientale e alla valorizzazione del fiume Ombrone e del sistema fluviale, risorse naturali che rappresentano uno dei tratti distintivi del territorio di Civitella Paganico e che possono diventare un importante motore di sviluppo sostenibile”.

“Il percorso del Patentino dell’Ospitalità si inserisce dunque in una strategia più ampia che porterà alla definizione del Piano di sviluppo turistico del Comune di Civitella Paganico – conclude il Comune -, con l’obiettivo di costruire un modello di turismo capace di valorizzare il territorio, rafforzare l’economia locale e migliorare la qualità dell’esperienza per i visitatori”.

La partecipazione agli incontri è aperta a tutti.