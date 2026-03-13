ORBETELLO – Il centro storico di Orbetello si anima da marzo a novembre con il calendario degli eventi organizzati dalla Pro Loco Lagunare e dall’assessorato al turismo del Comune di Orbetello, detenuto dall’assessore Maddalena Ottali, con la stretta collaborazione di molte altre associazioni del territorio.

Un calendario di eventi che porteranno in Laguna allegria, buon cibo e tanto divertimento: «Anche il 2026 – spiega l’assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – si annuncia un anno ricco di iniziative, tra quelle consolidate e alcune importanti novità, che avranno l’obiettivo di valorizzare il territorio, sostenere la solidarietà e promuovere la partecipazione della comunità. A partire dagli ultimi 10 giorni di marzo fino ai primi giorni di novembre, abbiamo stilato un programma che nasce da un lavoro di pianificazione attento e condiviso e che parte sia da spunti offerti dal mio assessorato che dalle brillanti idee del gruppo della Pro Loco Lagunare, nel quale ho creduto molto, sostenendolo e contribuendo fattivamente a consolidarne il lavoro».

«Esprimo grande soddisfazione – aggiunge il presidente della Pro Loco Lagunare, Lorenzo Scateni – per il percorso di crescita della Pro Loco che, negli anni, ha ampliato il proprio staff, organizzandolo in gruppi dedicati ai singoli eventi e coinvolgendo persone di diverse fasce d’età. Un modello fondato sulla partecipazione e sul senso di appartenenza che rappresenta un risultato importante per l’associazione. La Pro Loco continuerà a operare in collaborazione con l’amministrazione comunale, le associazioni, le scuole, le realtà economiche e il volontariato locale, con l’obiettivo di proporre un programma di qualità e sostenibile, capace di valorizzare tradizione, identità culturale e sviluppo turistico di Orbetello».

«Molte associazioni – gli fa eco il vice presidente Michele Lucchetti – ci contattano, infatti, per collaborare nell’organizzazione di eventi o per chiedere consigli: per noi è motivo di grande orgoglio e la conferma che stiamo andando nella direzione giusta. La Pro Loco è un gruppo unito di persone che amano il proprio paese e crediamo che proprio dai giovani si debba ripartire per costruire il futuro della nostra comunità».

«Sono molto orgogliosa di quanto abbiamo realizzato – sottolinea l’assessore Ottali – un percorso che si è consolidato negli anni e che, anche per il 2026, ci permette di presentare un calendario che ha un grande valore promozionale, ma, soprattutto, di aggregazione sociale, in quanto è basato molto su un volontariato capace di coinvolgere più associazioni e molte fasce di età e che, oltre alle iniziative consolidate, ora è al lavoro insieme a me sull’organizzazione di importanti novità per questa stagione e che presenteremo più avanti».

«Un volontariato – dice ancora in conclusione Ottali – che si sta specializzando proprio in iniziative tese a coinvolgere la cittadinanza in attività di vario genere, che comprendono sì il divertimento e l’intrattenimento, ma anche capaci di raccontare il territorio e le sue tradizioni, facendo risplendere molte sfaccettature del nostro bagaglio culturale, che giacevano impolverate nella memoria della comunità. Un grande ringraziamento, quindi, va da parte mia al grande impegno di tutti coloro che impiegano il proprio tempo libero a titolo gratuito e principalmente alla Pro Loco Lagunare per essere stata il motore di questa imponente macchina organizzativa che ha garantito a Orbetello, anche per il 2026, una stagione di appuntamenti da non perdere».

Il programma nel dettaglio

Si parte sabato 21 marzo con il “Mercatino dei Ragazzi”, organizzato in collaborazione con i genitori degli alunni delle scuole primarie: per un’intera giornata Piazza Eroe dei Due Mondi sarà animata da un’iniziativa che unisce educazione, condivisione e beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alla “Casa di Mario”.

Ad aprile torna il tradizionale Mercatino Lagunare nel centro storico (4-5-6 aprile), appuntamento “pasquale” che inaugura una stagione composta da sette edizioni distribuite tra primavera, estate e autunno. Un evento ormai consolidato, ma in continua evoluzione, capace di animare le vie del paese per un weekend al mese. Sabato 18 aprile spazio alla solidarietà con “Ballando per la Vita”, giornata dedicata alla lotta contro il cancro con la partecipazione della maestra Carolyn Smith, volto noto della danza televisiva.

Maggio sarà particolarmente intenso: oltre al secondo appuntamento del Mercatino Lagunare (1-2-3 maggio), martedì 12 maggio si terrà la tradizionale processione del Santo Patrono. Seguiranno le Feste di Maggio (15-16-17 maggio) nel Centro Storico, con la partecipazione di numerose associazioni: la suggestiva Corsa dei Barchini sulle Mura di Levante, raduno Fiat 500, musica dal vivo, panini tradizionali con anguilla, premiazioni “Anguilla d’Oro” e molte altre iniziative. Feste di maggio che vedranno la loro conclusione il weekend successivo, il 23 e 24 maggio con il teatro.

Giugno vedrà il terzo appuntamento del Mercatino Lagunare (6-7 giugno) e, nei weekend successivi, i saggi di danza delle associazioni sportive locali in Piazza Giovanni Paolo II, in collaborazione con la Pro Loco.

L’estate entrerà nel vivo con il quarto appuntamento del Mercatino Lagunare (4-5 luglio), seguito dal 9 all’11 luglio da “Danceteria”. Venerdì 24 luglio il centro storico si trasformerà con “Carnival Fiction”: sfilata di apetti lungo Corso Italia e DJ set finale in Piazza Eroe dei Due Mondi. Il 1° e 2 agosto si terrà il quinto appuntamento del Mercatino Lagunare, mentre domenica 9 agosto, presso il quadrato delle Mura di Levante, andrà in scena “Aspettando San Lorenzo”, serata di musica e intrattenimento.

Dal 13 al 16 agosto i Giardini Chiusi ospiteranno “Riciclando”, mostra mercato dedicata all’artigianato e alla creatività sostenibile.

Settembre sarà ricchissimo di appuntamenti: il 4-5-6 settembre si svolgeranno in contemporanea il sesto appuntamento del Mercatino Lagunare nel Centro Storico e “Orbetello Mangiami”, evento di street food alle Mura di Levante. Dal 4 al 13 settembre i Giardini Chiusi accoglieranno la terza edizione di “Jurassic Lagoon – New Adventures”, parco tematico dedicato agli animali preistorici, pensato per coinvolgere famiglie e bambini.

Il calendario proseguirà con l’ultimo appuntamento del Mercatino Lagunare (3-4 ottobre) fino ad arrivare a Gustatus 2026, evento simbolo della valorizzazione enogastronomica locale.

Il calendario in sintesi

21 marzo – il “Mercatino dei Ragazzi”

4-5-6 aprile – Mercatino Lagunare nel Centro Storico

18 aprile – spazio alla solidarietà con “Ballando per la Vita”

1-2-3 maggio – Mercatino Lagunare nel Centro Storico

12 maggio – inizio Feste di Maggio con tradizionale Processione del Santo Patrono

15-16-17 maggio – Feste di Maggio 2026

23-24 maggio – Weekend del teatro a chiusura delle Feste di Maggio 2026

6-7 giugno – Mercatino Lagunare nel Centro Storico

Giugno – “Laguna in festival” con le scuole di danza e ginnastica artistica del luogo

4-5 luglio – Mercatino Lagunare nel Centro Storico

9-11 luglio – Danceteria

24 luglio – Carnival Fiction 2026

9 agosto – Aspettando “San Lorenzo”

13-14-15-16 agosto – “Riciclando”

4-5-6 settembre – Mercatino Lagunare nel Centro Storico

4-5-6 settembre – Orbetello Mangiami

4-13 settembre – Jurassic Lagoon “New Adventures” capitolo terzo

3-4 ottobre – Mercatino Lagunare nel Centro Storico

ottobre – Gustatus 2026