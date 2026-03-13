GROSSETO – Riprende sabato il massimo campionato di hockey pista, dopo la sosta dedicata alla Coppa Italia, che ha visto l’ennesimo trionfo del Trissino vittorioso in finale contro l’Ubroker Bassano. A cinque giornate dalla conclusione della regular season sono ormai definite le sei formazioni che andranno direttamente ai playoff, mentre c’è ancora qualche incertezza per le quattro che disputeranno i preliminari. L’unica formazione certa è il Circolo Pattinatori Grosseto che sabato sera (inizio alle 20,45, diretta streaming sul canale Fisr di Youtube) è impegnato sulla pista “Antonio Armeni” contro la Innocenti Costruzioni Follonica in un derby particolare, visto che da questo turno i ragazzi di Mariotti avranno in porta un portiere di 18 anni, Luca Squarcia, chiamato a sostituire Franco Scarso partito anticipatamente per l’Argentina. Una novità di non poco conto per questo sport, anche se i compagni cercheranno di aiutarlo psicologicamente e tecnicamente a questo esordio da titolare, dopo aver disputato nel corso della stagione appena una decina di minuti.

“Il nostro dovere è portare a casa il miglior risultato possibile – sottolinea l’allenatore biancorosso Massimo Mariotti – e nonostante le difficoltà, con le quali dovremmo fare i conti da qui alla chiusura della prima parte di stagione, sotto al nono posto non possiamo arrivare”.

Il condottiero del Circolo Pattinatori ha convinto anche il secondo portiere Tommaso Bruni, un ragazzo che ha portato agli Europei Under 17, da titolare, e ai Mondiali under 19, da rincalzo, quando era il Ct della nazionale, a tornare in campo, non si abbatte alla prima difficoltà e al Capannino c’è da scommettere su un Grosseto motivatissimo, che farà di tutto per rendere la vita difficile alla sua ex squadra. Tra l’altro i due estremi difensori in campo in riva al Golfo sono nati nel 2007, anche se Mugnaini ha un’esperienza maggiore rispetto a Squarcia, che rappresenta comunque il futuro del quintetto grossetano.

Mariotti potrà contare sull’intero gruppo di esterni, anche se Nicolas Barbieri ha effettuato un solo allenamento nel corso della settimana a causa dell’influenza. Stringendo i denti, però, il giocatore veneto darà il suo contributo al Grosseto che proverà a fare risultato positivo, per fare un altro passo in avanti verso i due posti, il settimo e l’ottavo, che garantiscono la disputa di gara2 dei preliminari playoff in casa. Calendario alla mano, a Saavedra potrebbero bastare quattro punti per tenere a distanza Follonica e Sarzana. Un obiettivo non facile da centrare, ma è sicuramente uno stimolo importante.

Sulla pista di via Mercurio, all’andata, i biancorossi si sono imposti per 3-2, al termine di un match appassionante, risolto da Barragan a sette minuti e mezzo dalla fine. L’ultima vittoria del Cp al Capannino risale a gara2 dei quarti di finale 2023-2024, con il risultato di 2-1. Il Follonica, che cerca la matematica certezza dei preliminari, vorrà sfruttare il fattore campo. Ci sono insomma le premesse per un bello spettacolo.

Convocati Squarcia, Bruni; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan.