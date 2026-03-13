GROSSETO – martedì 17 marzo l’Acquedotto del Fiora sarà a lavoro per un intervento di distrettualizzazione e il rifacimento della camera di manovra in viale Giusti. I lavori, che sono finanziati dal Pnrr, sono in programma dalle 8 alle 17.

Le zone interessate

Potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza Nazario Sauro, Strada Vicinale san Francesco, via Albio Tibullo, via Anco Marzio, via Ansedonia, via Antonio Fogazzaro, via Attilio Regolo, via Caletra, via Canonica Giovanni Chelli, via Castiglionese, via Cesare Balbo, via Clodia, via Cosa, via degli Apostoli, via dei Gracchi, via della Siderite, via della Stibina, via della Tormalina, via della Trachite, via del Rame, via del Tufo, via del Turchese, via Etruria, via Fabio Massimo, via Falesia, via Fiesole, via Fratelli De Sanctis, via Giacomo Leopardi, via Giacomo Zanella, via Giovanni Bovio, via Giovanni Prati, via Giovanni Verga, via Girolamo Rovetta, via Giuseppe Giacosa, via Giuseppe Giusti, via Giuseppe Parini, via Guelfo Civinini, via Heba, via Giulio Cesare, viale Giuseppe Giusti, via Luigi Settembrini, via Muzio Scevola, via Nazario Sauro, via Niccolò Macchiavelli, via Niccolò Tommaseo, via Orazio Coclite, via Pancole, via Pian d’Alma, via Populonia, via Porsenna, via Preselle, via Prile, via privata degli Orazi, via privata dei Curiazi, via Sovana, via Statonia, via Vincenzo Monti, via Volsinia, via Vulci.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 .