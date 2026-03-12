FOLLONICA – I coordinamenti comunali di Fratelli d’Italia Scarlino, Follonica e Gavorrano annunciano un momento di confronto pubblico in vista dell’imminente appuntamento referendario.

Sabato 14 alle ore 11:00, presso il Casello Idraulico di Follonica, si terrà un incontro dedicato all’approfondimento delle ragioni del SÌ, con l’obiettivo di illustrare ai cittadini la portata e i benefici della riforma proposta.

“L’iniziativa vedrà la partecipazione corale e compatta di tutta la coalizione di centrodestra, a dimostrazione di una visione politica unitaria che mette al centro il rinnovamento delle istituzioni e la stabilità del Paese”.

“Siamo convinti che questo referendum rappresenti un passaggio cruciale per la nostra democrazia – dichiarano i rappresentanti di Fratelli d’Italia Scarlino, Follonica e Gavorrano -. Votare SÌ significa scegliere un’Italia più moderna, efficiente e vicina alle esigenze reali dei cittadini. Sabato mattina saremo a Follonica per smontare i dubbi e spiegare nel dettaglio perché questa riforma sia la strada giusta per garantire governabilità e trasparenza“.

Il dibattito permetterà di analizzare i punti cardine del quesito referendario insieme a parlamentari e amministratori del territorio, offrendo alla cittadinanza gli strumenti necessari per un voto consapevole. L’evento è aperto al pubblico e alla stampa, che sono invitati a partecipare per un confronto diretto con i rappresentanti della coalizione.