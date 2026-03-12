GROSSETO – Dopo i successi di sabato, di nuovo in pedana le atlete della Polisportiva Barbanella Uno, per partecipare alla prima prova del campionato regionale individuale CSI categoria large. La società grossetana si è presentata con circa 30 ginnaste del settore promozionale portando a casa ottimi risultati.

Partendo dalla classifica assoluta, tra le più piccoline, nella categoria categoria lupette, un esordio strepitoso per Evaluna Mori che sale sul gradino più alto del podio, mentre nella categoria junior, ottimo terzo posto assoluto per Greta Fantini su oltre 55 atlete partecipanti.

Tante anche le medaglie di specialità agli attrezzi. Oro per Matilde di Sarno alla trave nella categoria ragazze e per Shaula Bacciarelli al volteggio, categoria Junior.

Argento, invece, per Cloe Carosi sia al corpo libero che al volteggio nelle tigrotte, per Dafne Tinti al volteggio nelle allieve e per Sofia Angeli al corpo libero nelle junior.

Infine, terzo piazzamento per Cloe Rosa al volteggio nelle tigrotte e per Noemi Francalacci nelle ragazze.

Le allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi si ritengono soddisfatte dei risultati ottenuti e aspettano di scendere in pedana la prossima domenica per il campionato della categoria LC3 a Livorno