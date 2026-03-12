MANCIANO – Un violento nubifragio si è abbattuto nelle ultime ore sul territorio comunale di Manciano, provocando disagi alla viabilità e allagamenti in diverse zone. Le forti piogge hanno interessato anche la Strada regionale 74 Maremmana, dove la circolazione è possibile solo procedendo con particolare prudenza.

In alcune strade del territorio l’acqua ha invaso la carreggiata, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli.

Operai comunali al lavoro

Per fronteggiare la situazione, gli operai comunali sono al lavoro per mettere in sicurezza i punti più esposti al rischio di esondazioni e per monitorare l’evolversi delle condizioni meteo.

L’obiettivo è garantire la sicurezza della circolazione e ridurre i disagi causati dal maltempo.

Chiusi guadi e tratti stradali

Tra i provvedimenti adottati, è stata disposta la chiusura del fosso dell’Onteo lungo la strada dei Mulini e del guado del torrente Elsa nella strada dell’attraversamento del caseificio di Manciano. In quest’ultimo caso il livello dell’acqua ha reso necessario bloccare completamente il transito.

Le autorità locali hanno stabilito che le strade e i guadi considerati più pericolosi resteranno chiusi fino al cessato pericolo.

L’invito alla prudenza

Dal Comune arriva l’invito agli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi e a limitare gli spostamenti non indispensabili fino al miglioramento delle condizioni meteo e della situazione idrogeologica del territorio.