GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 12 marzo 2026
Ariete, segno del giorno – Energia in ripresa e determinazione forte. Oggi affronti una questione rimandata con coraggio e chiarezza. È il momento di agire senza esitazioni.
Consiglio escursione: sali fino alla Torre di Collelungo nel Parco della Maremma, tra pineta e mare: camminata energica e vista ampia per chi vuole sentirsi libero.
Toro – Sereno ma concentrato.
Gemelli – Comunicazione efficace.
Cancro – Sensibile ma deciso.
Leone – Sicuro e collaborativo.
Vergine – Precisa e concreta.
Bilancia – Armoniosa nelle relazioni.
Scorpione – Intenso ma equilibrato.
Sagittario – Dinamico ma misurato.
Capricorno – Strategico e stabile.
Acquario – Creativo con disciplina.
Pesci – Empatico ma centrato.