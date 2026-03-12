GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 12 marzo 2026

Ariete, segno del giorno – Energia in ripresa e determinazione forte. Oggi affronti una questione rimandata con coraggio e chiarezza. È il momento di agire senza esitazioni.

Consiglio escursione: sali fino alla Torre di Collelungo nel Parco della Maremma, tra pineta e mare: camminata energica e vista ampia per chi vuole sentirsi libero.

Toro – Sereno ma concentrato.

Gemelli – Comunicazione efficace.

Cancro – Sensibile ma deciso.

Leone – Sicuro e collaborativo.

Vergine – Precisa e concreta.

Bilancia – Armoniosa nelle relazioni.

Scorpione – Intenso ma equilibrato.

Sagittario – Dinamico ma misurato.

Capricorno – Strategico e stabile.

Acquario – Creativo con disciplina.

Pesci – Empatico ma centrato.