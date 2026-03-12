FOLLONICA – Disagi per gli studenti del Liceo linguistico di Follonica, che lamentano infiltrazioni d’acqua nella sede distaccata presso l’Isis di via Nenni 2. L’ultimo episodio si sarebbe verificato con il maltempo di ieri, giovedì 11 marzo.

«Una situazione non più sostenibile – afferma un rappresentante di classe -. Ieri mattina gli studenti si sono nuovamente trovati nell’aula con l’acqua piovana che cadeva dal soffitto e lungo le pareti. Alcune aule sono state ricavate utilizzando fondi dell’inutilizzato centro commerciale di via Nenni ma sicuramente non idonee a tale utilizzo. Infiltrazioni d’acqua, cattivo odore, riscaldamento ad aria poco efficiente e troppo rumoroso ed altre criticità già segnalate e discusse anche in occasione di un’incontro avvenuto tempo fa con la presenza del presidente della provincia, sindaco ed altre istituzioni con promesse di intervento non mantenute».

«Gli studenti sono stati costretti a scioperare il 5 febbraio 2026 per gli stessi motivi e temo che siano costretti a scioperare ancora – prosegue il rappresentante -. Ritengo che studenti, docenti, personale scolastico abbiano il sacrosanto diritto di lavorare in un ambiente idoneo o quantomeno decente allo scopo che si prefissa. L’istruzione, la frequentazione della scuola non può essere legata al meteo o alla fortuna di poter utilizzare quando piove altre aule di classi assenti perché in gita (cosa già avvenuta)».

Abbiamo contattato la scuola ma per ora non ci sono dichiarazioni in merito: al momento dirigente scolastico e referenti non sono risultati reperibili.