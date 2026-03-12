GROSSETO – Sanzioni per circa 10mila euro, un’attività sospesa per gravi violazioni in materia di sicurezza e due imprenditori denunciati. È questo il bilancio dei controlli effettuati nelle sale slot della provincia di Grosseto dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Grosseto insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Le verifiche sono state svolte nel corso dell’ultimo mese nell’ambito di un’attività di vigilanza finalizzata alla prevenzione delle ludopatie e del gioco d’azzardo, oltre che al controllo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le violazioni riscontrate

Durante le ispezioni presso alcune sale slot del territorio provinciale sono state accertate irregolarità in due esercizi commerciali. Le violazioni riguardano in particolare il mancato rispetto di alcune norme fondamentali per la sicurezza.

Tra le criticità riscontrate figurano la mancata sostituzione degli estintori, l’inefficienza delle porte antincendio e la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione con la nomina del relativo responsabile.

Attività sospesa per gravi violazioni

Proprio per quest’ultima irregolarità è scattato il provvedimento di sospensione per una delle strutture controllate. I titolari dei due esercizi sono stati inoltre deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto.

Come previsto dalla normativa, gli imprenditori coinvolti devono comunque ritenersi presunti innocenti fino all’eventuale accertamento definitivo di responsabilità con sentenza irrevocabile.

I controlli rientrano nelle attività di monitoraggio svolte periodicamente dalle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme nei luoghi di lavoro e contrastare i fenomeni legati al gioco d’azzardo patologico.