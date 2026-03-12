FOLLONICA – Si è svolta l’11 marzo all’Hotel Giardino la riunione del coordinamento comunale di Forza Italia Follonica. “Un momento di confronto politico e programmatico che ha segnato un importante passo avanti nell’azione sul territorio – afferma Forza Italia -. Ad aprire i lavori è stato il coordinatore comunale, Charlie Lynn, che ha ribadito con chiarezza la necessità di rafforzare la presenza politica nella comunità, rilanciare l’iniziativa sui temi strategici per il Comune”.

Nel corso dell’incontro:

– il tesoriere Claudio Staiger ha evidenziato la solidità organizzativa del coordinamento e l’importanza di un tesseramento partecipato come base per un partito radicato e autorevole.

– la responsabile organizzazione Anna Rita Borelli ha presentato un piano strutturato di iniziative pubbliche, incontri tematici e momenti di ascolto con cittadini e categorie produttive.

– la responsabile Enti locali Lucia Coralli ha analizzato le principali criticità amministrative, indicando proposte operative su servizi, sviluppo e gestione del territorio.

– la responsabile Azzurro Donna Valentina Corsaro ha rilanciato il ruolo centrale della partecipazione femminile nelle scelte politiche e programmatiche.

– il capogruppo consiliare Riccardo D’Ambra ha tracciato un bilancio puntuale dell’attività in Consiglio Comunale, sottolineando l’impegno costante nel controllo e nella proposta.

– il responsabile Colline Metallifere Ezio Puggelli ha posto l’accento sulle esigenze specifiche dell’area, chiedendo interventi mirati per valorizzarne potenzialità e identità.

“Nel corso della riunione sono stati inoltre individuati Gennaro Zanfardino e Luigi Costagli quali referenti dei tavoli tematici, con il compito di coordinare gruppi di lavoro permanenti sui principali ambiti programmatici. I tavoli tematici rappresenteranno uno strumento operativo fondamentale per elaborare proposte concrete, coinvolgere professionisti e cittadini, e costruire una piattaforma politica solida e condivisa – prosegue Forza Italia -. La riunione ha confermato la volontà di costruire un percorso politico chiaro, fondato su competenza, radicamento territoriale e capacità di proposta. Il Coordinamento comunale ribadisce il proprio impegno a essere punto di riferimento per cittadini, imprese e associazioni, con l’obiettivo di dare risposte concrete e visione strategica al futuro della comunità”.

“L’incontro dell’11 marzo rappresenta l’inizio di una fase nuova, caratterizzata da maggiore incisività politica, presenza sul territorio e determinazione nel perseguire gli interessi della città”.