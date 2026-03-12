GROSSETO – Anche un team biancorosso alle finali regionali a squadre del tennis Uisp Toscana a San Giuliano Terme. L’evento, organizzato dalla Uisp Pisa con il sostegno del Comune e del responsabile regionale Michele Biondi, ha riunito 12 squadre e oltre 50 giocatori da tutta la regione per una giornata di sport, passione e fair play.

Tra le protagoniste c’è stata appunto anche la squadra Uisp Grosseto, impegnata nella finale Gold maschile contro la forte formazione di Certaldo. Il gruppo grossetano, guidato dal maestro Ezio Scali, ha schierato Nicolò Palmaverdi, Lapo Liccardo, Ezio Scali e Matteo Stefani.

Nel primo singolare Nicolò Palmaverdi ha affrontato Dainelli, aggiudicandosi il primo set per 6/4 e vedendo poi l’avversario costretto al ritiro nel secondo set sul punteggio di 2/1. Nel secondo incontro Lapo Liccardo ha ceduto a Brudi per 3/6 1/6, mentre nel doppio Ezio Scali e Matteo Stefani hanno lottato con grande impegno contro Loridi e Brunico, venendo sconfitti 1/6 3/6.

Con questo risultato, la vittoria è andata alla squadra di Certaldo per 2-1, ma la prestazione dei grossetani è stata di livello, frutto di un percorso brillante che li ha portati fino all’atto finale del torneo.

Grande soddisfazione per l’esperienza e per lo spirito di squadra mostrato dai giocatori maremmani, che hanno rappresentato al meglio il movimento tennistico Uisp di Grosseto, confermandosi una realtà solida e competitiva.

Nelle altre categorie regionali, le vittorie sono andate all’Atletico Piombinese nella Silver maschile, al Tc Florentia nella Silver femminile, alla Polisportiva Dicomano nella Silver mista e al Ct Campi Bisenzio nelle categorie Bronze maschile e femminile.