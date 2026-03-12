GROSSETO – La solidarietà e la vicinanza al territorio tornano protagoniste a Grosseto attraverso una nuova iniziativa di sostegno alimentare che vede il McDonald’s locale schierato in prima linea a favore delle fasce più fragili della comunità.

«Dopo il successo delle precedenti edizioni del progetto nazionale “Sempre aperti a donare” (realizzato in collaborazione con la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, Banco Alimentare e Comunità di Sant’Egidio) la sinergia con la realtà locale si consolida ulteriormente – afferma la diocesi di Grosseto -. A partire da mercoledì 11 marzo e fino al prossimo 29 aprile, il ristorante si occuperà della preparazione e della donazione di 50 pasti caldi ogni settimana, destinati al centro di ascolto della Caritas parrocchiale Maria Ss Addolorata di Grosseto, capofila dell’iniziativa».

Nello specifico, ogni mercoledì mattina il team di lavoro preparerà 50 menu composti da un doppio cheeseburger, una confezione di frutta fresca con mela a pezzi e una bottiglia di acqua naturale. I pasti, pronti per il ritiro alle ore 10:00 direttamente presso la struttura, sono pensati per garantire un momento di ristoro e nutrimento a chi si trova in condizioni di difficoltà economica e sociale.

L’importanza di questo gesto è stata sottolineata da Cecilia Buggiani, responsabile del centro di ascolto della Caritas parrocchiale: «Questa collaborazione rappresenta un sostegno prezioso per le nostre attività quotidiane. In un momento in cui le richieste d’aiuto sono in costante aumento, poter contare sulla generosità di partner locali ci permette di offrire non solo un pasto, ma anche un segnale concreto di vicinanza e dignità a chi si rivolge a noi. In particolare, poi, un pasto di McDonald’s assume un significato speciale: per molte delle persone che assistiamo, il fast food è un’occasione di svago e di convivialità che purtroppo non tutti possono concedersi Ringraziamo di cuore McDonald’s per aver scelto di stare ancora una volta dalla parte degli ultimi della nostra città».

«L’iniziativa si inserisce nel solco tracciato negli anni scorsi, quando la collaborazione nazionale aveva già permesso di distribuire oltre 527.000 pasti in più di 200 città italiane. L’azienda e i partner locali si dicono entusiasti di poter collaborare nuovamente con le realtà caritative del territorio, dando un piccolo ma concreto aiuto alla comunità grossetana. Con questa nuova serie di donazioni, che coprirà l’intero periodo primaverile, McDonald’s e la Caritas parrocchiale dell’Addolorata confermano un legame basato sulla logica del dono e del servizio al prossimo».