GROSSETO – È stato arrestato dalla Polizia di Stato un uomo accusato di aver appena messo a segno una truffa ai danni di un anziano. L’episodio risale alla tarda mattinata del 7 marzo, quando gli agenti della squadra mobile di Grosseto stavano svolgendo alcuni controlli, mirati proprio per contrastare le truffe, in particolare quelle che prendono di mira le persone più anziane.

Durante il servizio, in una zona residenziale della città, i poliziotti hanno notato un’auto a noleggio che si aggirava tra le strade del quartiere. Insospettiti, hanno deciso di seguirla a distanza fino a quando la vettura si è fermata in una strada senza uscita.

Dall’auto è sceso un uomo che, con il telefono in mano, ha iniziato a guardarsi intorno e a controllare i numeri civici dei palazzi, come se stesse cercando un indirizzo preciso. Poco dopo si è avvicinato a un condominio, ha suonato al citofono ed è entrato.

Gli agenti hanno atteso all’interno dell’edificio e, quando l’uomo è uscito da uno degli appartamenti, lo hanno fermato per un controllo. Nella tasca della giacca aveva una busta bianca piuttosto gonfia: dentro c’erano una collana di perle, alcuni gioielli in oro – tra cui un bracciale – e 1.430 euro in contanti.

Dagli accertamenti è emerso che quel denaro e quei preziosi erano appena stati consegnati da un uomo di 90 anni, residente nello stesso palazzo, vittima di una truffa. L’anziano, infatti, poco prima aveva ricevuto una telefonata da una persona che si era finta un maresciallo dei carabinieri. Al telefono gli era stato detto di raccogliere gioielli e soldi presenti in casa perché sarebbero serviti per un controllo legato a una presunta rapina avvenuta in una gioielleria della città. Poco dopo, secondo il racconto del falso militare, sarebbe passato un collega a ritirarli per fotografarli e confrontarli con la refurtiva.

Così l’anziano aveva consegnato tutto all’uomo arrivato a casa sua, che in realtà era il truffatore poi fermato dalla polizia.

I gioielli e il denaro sono stati recuperati e restituiti al proprietario, che li ha riconosciuti senza dubbi. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.