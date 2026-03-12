CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Successo per Blue Factor in serie A2: al Casa Mora nell’anticipo della quattordicesima giornata, il Castiglione batte per 6-1 il Sarzana e lo supera in classifica. Una partita aperta fra i maremmani di Federico Paghi e liguri di coach Giovanni Beretta, con tanti giovani in pista e qualche veterano. Proprio nel Castiglione da segnalare l’esordio nel finale del portiere Michele De Salvatore, appena 14enne, che è riuscito a mantenere inviolata la sua gabbia. Nel Castiglione ancora assente Lorenzo Nobili, infortunato.

Al fischio d’inizio, il vantaggio flash dei biancocelesti. Il Sarzana perde la pallina con l’infrazione dei 5 secondi, Pippo Montauti serve Piro a sinistra che va in fondo e mette in mezzo con Faelli che dal limite dell’area batte Ale Perroni. 1-0 dopo appena 12 secondi. Il Castiglione insiste. Pallina che circola a centropista, poi Brunelli con il “terzo” occhio imbuca per Filippo Montauti che solo davanti al portiere non sbaglia e mette la sfera sotto la traversa. 2-0 e non sono passati nemmeno 4′. Il Sarzana si scuote e reagisce. Angeletti è contrastato fallosamente da Piro e Galoppi fischia il rigore. Capitan Pistelli cannoneggia e batte Bussotti per il 2-1 dal dischetto. Il Castiglione spreca qualche opportunità mentre il Sarzana avrebbe l’opportunità di pareggiare. Piro ferma fallosamente Lavagetti, e Andrea Montauti per proteste si prende anche un blu. Bussotti para il tiro dal dischetto dello stesso Lavagetti.

Nel finale di tempo il Castiglione allunga. Contropiede micidiale, Pippo Montauti per Brunelli che serve alla perfezione Faelli sul secondo palo, 3-1. Poi a una manciata di secondi dalla prima sirena Faelli dalla sponda fa partire Brunelli che vede al limite dell’area Diego Bracali e la conclusione al volo del 14enne non lascia scampo a Ale Perroni, 4-1 e squadre al riposo. Nella ripresa i biancocelesti controllano ma quando affondano creano scompigli nella retroguardia ligure. Scambio ripetuto fra Piro e Diego Bracali con l’attaccante che beffa ancora il portiere, scartandolo alla sua sinistra, per il 5-1. Brunelli completa la sua serata confezionando l’ennesimo assist: a beneficiarne è Santoni che taglia in area e infila il definitivo 6-1. C’è tempo per un paio di cartellini blu a Andreani e poi a Andrea Perroni per proteste, dopo aver steso in area Andrea Montauti. Brunelli non trasforma il rigore. Poi l’esordio fra i pali in serie A2 di Michele de Salvatore. Nella prossima giornata trasferta a Matera per la Blue Factor.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, Michele de Salvatore; Mattia Piro, Matteo Faelli, Diego Bracali, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Andrea Montauti, Luigi Brunelli. All. Federico Paghi

SARZANA: Alessio Perroni, (Alexander Krocka); Matteo Pistelli, Giampiero Andreani, Carlo Vanello, Lorenzo Angeletti, Andrea Perroni, Kevin Farina, Alessio Lavagetti, Federico Lagomarsini. All. Giovanni Berretta.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (4-1) 0’12” Faelli (C), 3’48 F.Montauti (C), 8’46 rig. Pistelli (S), 21’01 Faelli (C), 24’18 D.Bracali (C); st 7’48 D.Bracali (C), 11’29 Santoni (C).

Serie A2 – girone B – 14a giornata 14/15 marzo

Blue Factor Castiglione-Sarzana 6-1

Rh Scandiano-Iren Follonica

Mgm Remaplast Eboli-Newco Roller Matera

Spv Viareggio-Nova Medicea Viareggio

Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore

La classifica

Forte dei Marmi (12) 31 punti; Rot.ca Camaiore (13) 30; Roller Matera (12) 25; Rh Scandiano (12) 23; Pumas Viareggio (12) 22; Castiglione (14), Spv Viareggio (11) 15; Sarzana (14) 14; Cresh Eboli (13) 7; Follonica (13) (-1p) 2

Serie A2 – girone B – 15a giornata 21/22 marzo

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio

Newco Roller Matera-Blue Factor Castiglione

Nova Medicea Viareggio-Rh Scandiano

Iren Follonica-Mgm Remaplast Eboli

Sarzana-Forte dei Marmi