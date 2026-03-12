CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che si celebra ogni anno il 15 marzo per sensibilizzare la popolazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, Castiglione della Pescaia partecipa alle iniziative promosse dalla Asl Toscana Sud Est con il “Lilla Day” alla Residenza Casa Mora.

Domenica, dalle 15:00 alle 18:00, la Residenza sarà aperta a famiglie, operatori ed associazioni, per un pomeriggio di confronto e condivisione con la presentazione delle attività che fanno parte dei percorsi terapeutici della struttura, come la pet therapy, la mindfulness e il mercatino laboratoriale.

«La Residenza Casa Mora – dichiara la sindaca Elena Nappi – rappresenta un importante punto di riferimento per la regione nella cura di giovani con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione che necessitano di percorsi intensivi. È la prima struttura residenziale pubblica in Toscana dedicata ai disturbi alimentari, guidata da un’équipe multidisciplinare, è attiva 24 ore su 24, offre percorsi di cura personalizzati ed è in grado di prendere in carico pazienti con diverse patologie. È un orgoglio per questa amministrazione poter offrire un tale servizio al territorio, e iniziative come questa offrono un importante strumento di informazione per i cittadini e di sensibilizzazione nei confronti di un fenomeno purtroppo sempre più diffuso che colpisce i nostri giovani e non solo».

I disturbi del comportamento alimentare, anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata, rappresentano patologie complesse e sempre più diffuse che in Italia si stima coinvolgano circa 3 milioni e mezzo di persone ogni anno, di cui il 70% adolescenti. Si tratta di condizioni che richiedono interventi tempestivi e un approccio multidisciplinare.

«Con questa iniziativa in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla – aggiunge l’assessore a sociale e sanità Sandra Mucciarini – non solo vogliamo far conoscere la nostra Residenza Casa Mora ma offrire anche un momento di vicinanza a tutte le persone che affrontano questi disturbi e alle loro famiglie, ricordando che con interventi tempestivi e appropriati è possibile intraprendere un percorso di guarigione, che sarà lungo e difficile ma potrà essere affrontato con la guida di personale qualificato e competente».