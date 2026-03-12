CASTEL DEL PIANO – Un libro per ricordare la figura di monsignor Luigi Irzio Magliacani, noto come il “Vescovo d’Arabia”, originario di Castel del Piano e protagonista di una importante attività missionaria nel Medio Oriente.

È uscito infatti il nuovo volume dello scrittore Claudio Franci, intitolato “Il Vescovo d’Arabia – Da via di Monte Pio al Bahrein”, dedicato alla storia, alla vita e all’opera del prelato nato a Castel del Piano il 16 febbraio 1892. Il libro è stato realizzato anche grazie al contributo delle nipoti Marina e Lucia, del dottor Marco Farmeschi e di vari testimoni e sostenitori locali che hanno aiutato a ricostruire episodi e testimonianze legate alla sua figura.

Nel volume viene ripercorso il percorso umano e religioso di monsignor Magliacani, che dopo la Seconda guerra mondiale comprese la necessità di rafforzare la presenza della Chiesa cattolica in alcune aree del Medio Oriente e del Corno d’Africa. In particolare promosse la costruzione di luoghi di culto in paesi come Somalia, Yemen e Bahrein. In quegli anni alcuni sceicchi emiratini donarono alla Chiesa cattolica terreni sui quali sorsero importanti edifici religiosi, tra cui la chiesa di San Giuseppe ad Abu Dhabi e la chiesa di Santa Maria a Dubai.

Il libro di Franci racconta anche il lato più personale del vescovo, che non dimenticò mai le proprie radici amiatine. Nei momenti di pausa amava infatti tornare nella sua casa di via di Monte Pio a Castel del Piano, mantenendo un rapporto diretto e affettuoso con la comunità locale che lo ricordava con grande stima.

Tra le pagine del volume trovano spazio numerosi aneddoti e testimonianze di chi lo ha conosciuto personalmente, che contribuiscono a comporre il ritratto di una vita interamente dedicata alla missione pastorale e al dialogo tra culture e religioni.

A sottolineare l’attualità del messaggio lasciato dal “Vescovo d’Arabia” c’è anche la preoccupazione per i conflitti e le tensioni che attraversano oggi quelle aree del mondo, che rischiano di mettere in discussione l’opera di pace, integrazione e collaborazione promossa dal prelato.

Per ricordare la figura di monsignor Magliacani è prevista domenica 15 marzo una funzione nella Chiesa Piccina di Castel del Piano, momento di raccoglimento e memoria dedicato alla sua eredità spirituale e umana.