CIVITELLA PAGANICO – Strada chiusa nel pomeriggio di oggi, 12 marzo, sulla Strada comunale Sodalini, nel territorio comunale di Civitella Paganico, a causa di un incidente che ha coinvolto un camion.
Secondo le prime informazioni diffuse dal Comune, il mezzo pesante si sarebbe ribaltato sulla carreggiata, rendendo necessario bloccare il traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di sicurezza e di rimozione del veicolo.
Al momento la strada è interdetta alla circolazione, con accesso consentito soltanto ai residenti fino alla località Abbadia Ardenghesca.
Si raccomanda di prestare la massima prudenza e a evitare la zona fino al ripristino della viabilità.
Notizia in aggiornamento