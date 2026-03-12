GROSSETO – Banca Tema aderisce anche quest’anno al progetto Bcc Book Club, l’iniziativa culturale del Gruppo Bcc Iccrea orientata a promuove la lettura nelle comunità locali attraverso la collaborazione con le librerie del territorio.

“Un progetto che è stato accolto con entusiasmo dalla ‘Nuova Libreria’ di Francesco Serino, in via dei Mille a Grosseto – annunciano gli organizzatori -. Il tema centrale, scelto per l’edizione 2026 di Bcc Book Club, è ‘Nascere’ e Serino ha selezionato per noi il libro ‘L’anno della lepre’ dello scrittore finlandese Arto Paasilinna, edito da Iperborea”.

“Dopo svariate riflessioni ho deciso di inserire un titolo che parla di ‘ri-nascita’ – ha dichiarato Francesco Serino -. Perché possa essere un invito a ripensare alla vita come ad un evento ‘sacro’ – ogni giorno sempre nuovo – che necessita di essere alimentato dall’amore, dal rispetto e dal desiderio di essere veramente se stessi e non come la società ci induce ad essere. Il libro, che amo moltissimo, è adatto ad una fascia di età molto ampia, dall’adolescenza in su. L’autore, morto alcuni anni fa, è un autore di culto, anche in Italia. Ha uno stile originalissimo, ironico e filosofico insieme”.

“Il progetto Bcc Book Club rappresenta per Banca Tema molto di più di un’iniziativa culturale: è un’espressione concreta della nostra identità cooperativa e del nostro impegno per la crescita sociale e culturale delle comunità in cui operiamo – dichiarano il presidente di Banca Tema Francesco Carri e il direttore generale Fabio Becherini -. Ci fa piacere incontrare sul territorio attori culturali che apprezzino e condividano il nostro progetto e i valori che ne sono alla base. In un tempo in cui la velocità rischia di impoverire il nostro pensiero, crediamo che iniziative come questa rappresentino un investimento nel capitale più prezioso, quello umano. Per Banca Tema sostenere la cultura significa consolidare relazioni e contribuire ad accrescere il benessere della collettività”.

Banca Tema, inoltre, distribuirà sui propri canali un voucher per i propri soci e clienti, valido fino al 31 dicembre 2026, per l’acquisto scontato del libro presso la libreria partner del progetto: Nuova Libreria – Via dei Mille 6/A a Grosseto.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale Bcc Arte&Cultura, avviato dal Gruppo Bcc Iccrea, di cui Banca Tema fa parte, e coinvolge cinquanta librerie italiane che nel 2026 presentano altrettanti scrittori contemporanei. Cinquanta diverse interpretazioni dell’idea del “Nascere”: come origine, come scoperta e riscoperta di sé, come nuova possibilità sociale. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta con gli autori sulla pagina Instagram del Gruppo Bcc Iccrea https://www.instagram.com/gruppo_bcc_iccrea/