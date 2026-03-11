GROSSETO – Il popolo del Circolo Pattinatori Grosseto si prepara a invadere il settore ospiti dell’impianto del Capannino per il derby con il Follonica Hockey in programma sabato sera in riva al Golfo, duello che si preannuncia di ottimo livello, dopo il successo dei grossetani all’andata (foto Premoli/Fisdir).

Con la convincente vittoria a spese del Forte dei Marmi, il quintetto biancorosso ha chiuso, con sei giornate di anticipo, il discorso salvezza diretta e nelle rimanenti partite cercherà di conservare il settimo o l’ottavo posto in modo da disputare la gara decisiva dei preliminari playoff di fronte al pubblico amico sulla pista “Mario Parri” in via Mercurio. L’allenatore grossetano Massimo Mariotti, nonostante le difficoltà e gli infortuni, ha compiuto fino ad adesso un capolavoro sportivo, mettendo insieme 31 punti in 20 partite, sette in più di quelli collezionati nella passata stagione in 26 uscite, grazie ad equilibrio e a una coesione di squadra davvero invidiabile.

La presenza dei tifosi nella parte conclusiva della regular season sarà fondamentale per la società biancorossa, che da questo fine settimana avrà un nuovo assetto tecnico, dopo la partenza anticipata per l’Argentina del portiere Franco Scarso, che si è dimostrato uno tra i migliori nella massima serie.

Saavedra e compagni, per centrare i loro obiettivi, si affidano alla spensieratezza, alla voglia di crescere e alla gioventù di un portiere diciottenne, Luca Squarcia, prodotto del vivaio Grosseto che, dopo due piccoli spezzoni nel corso di questa stagione d’esordio in A1, sarà chiamato a difendere nel migliore dei modi la porta della sua squadra. Ad affiancarlo sarà Tommaso Bruni, classe 2003, l’ultimo dei giocatori biancorossi a giocare nella nazionale italiana (ha disputato l’Europeo U17 e il Mondiale U19), in questo caso giovanile. Bruni, che nelle scorse settimane è tornato in campo in serie B, contro il Camaiore, dopo due anni praticamente di inattività a causa di impegni universitari, ha accettato di poter coadiuvare il più giovane collega per questo finale di stagione. Si è comunque messo a disposizione anche il veterano Mattia Marinoni, classe 1987, che in questa stagione non ha ancora collezionato presenze. Il Cp Grosseto, di fronte a questa emergenza, ha insomma fatto fronte comune per proseguire una stagione davvero ricca di soddisfazioni sul campo, per cercare di rintuzzare gli assalti che arriveranno da Follonica e Sarzana (ottave a quota 25), che cercheranno negli ultimi 300 minuti di recuperare i sei punti di ritardo che hanno attualmente dalla “Big Red Machine”.

I sostenitori grossetani, come di consueto, potranno fare il biglietto prima del match (inizio fissato alle 20,45) nel botteghino riservato alla curva ospiti, alla quale si accede dall’ingresso secondario del Palasport “Antonio Armeni” situato in via Raffaello Sanzio.