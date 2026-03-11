GROSSETO – Fotografare la Maremma e entrare gratis alla fiera. È questa l’idea alla base di “Scatta la Fiera”, il contest fotografico organizzato da Il Giunco in collaborazione con Grosseto Fiere, dedicato ai due grandi appuntamenti ospitati al Centro fiere del Madonnino di Braccagni dal 24 al 26 aprile: la Fiera del Madonnino e il Game Fair.

Il concorso è aperto a tutti e punta a raccogliere immagini spontanee del territorio. Per partecipare c’è infatti una regola semplice: le fotografie devono essere scattate con il cellulare, senza attrezzature professionali.

L’obiettivo è raccontare la Maremma attraverso gli occhi di chi la vive ogni giorno: i suoi paesaggi, gli animali, il lavoro agricolo e il rapporto tra uomo e natura.

I temi del contest

Le fotografie potranno ispirarsi ai temi dei due eventi.

Game Fair

Natura e paesaggi

Animali selvatici

Passeggiate nella natura

Bike

Cavallo

Fiera del Madonnino

Agricoltura (olivicoltura, viticoltura e coltivazioni)

Allevamenti (ovini e bovini al pascolo)

Macchine agricole

Come partecipare

Partecipare è semplice. Basta inviare una fotografia scattata con il cellulare all’indirizzo mail [email protected], indicando nome, cognome e numero di telefono.

Ogni partecipante potrà inviare una sola fotografia.

Lo scatto dovrà essere originale, realizzato direttamente dall’autore che lo invia. L’organizzazione potrà richiedere, se necessario, una prova dell’autenticità della fotografia, ad esempio il file originale o altre informazioni utili a dimostrarne la paternità.

La fotografia dovrà inoltre essere contemporanea, cioè scattata nel periodo compreso tra l’11 marzo e il 15 aprile 2026.

Tutti coloro che invieranno una fotografia riceveranno un biglietto omaggio per entrare alla Fiera del Madonnino e al Game Fair, in programma dal 24 al 26 aprile al centro fiere di Braccagni.

Il premio finale

Tra tutte le immagini ricevute sarà selezionato lo scatto vincitore.

L’autore della fotografia sarà premiato il 26 aprile durante la fiera, alla presenza degli organizzatori e delle autorità.

Il premio consisterà nell’ingrandimento professionale della fotografia, che verrà inoltre utilizzata nella campagna promozionale della Fiera del Madonnino e del Game Fair 2027.

Un modo per raccontare la Maremma con uno scatto e diventare parte dell’immagine dei due eventi più importanti del territorio.

Regolamento sintetico

Il contest fotografico “Scatta la Fiera” è organizzato da Il Giunco in collaborazione con Grosseto Fiere.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Ogni partecipante potrà inviare una sola fotografia, realizzata esclusivamente con smartphone.

La fotografia dovrà essere originale e scattata direttamente dall’autore. L’organizzazione potrà richiedere il file originale o altre informazioni utili a dimostrare l’autenticità dello scatto.

Le immagini dovranno essere scattate tra l’11 marzo e il 15 aprile 2026 e dovranno rientrare nei temi del contest.

Le fotografie dovranno essere inviate all’indirizzo [email protected] indicando nome, cognome e recapito telefonico.

Tra tutte le immagini ricevute sarà selezionata la fotografia vincitrice, che verrà premiata il 26 aprile durante la Fiera del Madonnino e il Game Fair.

Con l’invio della fotografia, l’autore autorizza gli organizzatori alla pubblicazione e all’utilizzo dell’immagine per finalità informative e promozionali legate al contest e alla manifestazione, con citazione dell’autore.