MASSA MARITTIMA – «Personale ridotto e organizzazione carente». Dopo gli episodi di tensione avvenuti nei giorni scorsi nel carcere di Massa Marittima, interviene anche il segretario provinciale del Partito comunista italiano, Daniele Gasperi, che in una nota prende posizione sulla situazione all’interno dell’istituto penitenziario.

Secondo Gasperi, la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta per le istituzioni. «Avere a cuore il lavoro in sicurezza – afferma – con la possibilità di svolgere la propria mansione nella consapevolezza che la tutela è imprescindibile, è un dovere che le istituzioni e gli organi competenti devono mettere in atto».

Le criticità del sistema

Per il segretario provinciale del PCI, l’episodio avvenuto nel carcere rappresenterebbe il segnale di problematiche più profonde legate alla gestione e all’organizzazione del sistema penitenziario.

«Se da una parte c’è rabbia per come vengono gestite alcune situazioni – spiega – dall’altra emergono criticità e problematiche che aumentano a fronte di scelte organizzative insufficienti». Gasperi parla di dinamiche che sarebbero state sottovalutate nel tempo, fino a esplodere con l’episodio di protesta.

Il problema della carenza di personale

Nel suo intervento Gasperi sottolinea in particolare la questione dell’organico. «La vicenda mette a nudo un’organizzazione penitenziaria che mostra una lacuna evidente: la riduzione del personale non può reggere a una protesta improvvisa né garantire il contenimento dell’ordine e della sicurezza».

Il segretario provinciale del PCI esprime anche solidarietà all’ispettore e agli operatori rimasti feriti durante i momenti di tensione, elogiando la rapidità degli agenti intervenuti per riportare la calma.

La richiesta di interventi strutturali

Secondo Gasperi, tuttavia, la questione centrale resta quella delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari. «Chi svolge un ruolo molto delicato e si confronta ogni giorno con persone emotivamente fragili deve avere tutte le prerogative e gli strumenti per poter operare in conformità con il proprio ruolo».

Il dirigente politico sottolinea infine come dai fatti emerga anche una difficoltà nel coordinamento e nella pianificazione strutturale del sistema, chiedendo interventi concreti affinché siano garantite condizioni di lavoro adeguate e maggiore sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie.