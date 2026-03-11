GROSSETO – Le Diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello aderiscono alla Giornata di preghiera e digiuno per la pace, indetta dalla Conferenza episcopale italiana per venerdì 13 marzo.. L’iniziativa nasce come risposta accorata alla drammatica escalation di violenza in Medio Oriente e al rischio concreto di un allargamento del conflitto.

La Chiesa italiana, attraverso questa mobilitazione, ribadisce con forza che “la guerra non è e non può mai essere la risposta; che la logica della forza non può e non deve sostituirsi alla paziente arte della diplomazia. La giornata vuole essere un’occasione corale per implorare il dono della pace in ogni angolo della terra devastato dalla distruzione e dalla morte”.

“Accogliendo le indicazioni dell’Ufficio liturgico nazionale, le parrocchie del territorio hanno predisposto un fitto calendario di momenti comunitari – annunciano le Diocesi -: celebrazioni eucaristiche, Via Crucis dedicate e momenti di adorazione. Naturalmente, a quanti non sarà possibile prendere parte ad un momento comunitario, sarà comunque possibile aderire con un momento di preghiera personale e col digiuno”.

Ecco alcune delle iniziative:

Grosseto Città

Santa Lucia: Giornata interamente dedicata. Ore 8.00 Messa, Lodi e Rosario; ore 17.15 Via Crucis; ore 18.00 Messa; ore 20.00-21.00 Adorazione Eucaristica con invito al digiuno.

Addolorata: Adorazione della Croce per tutto il giorno. Ore 8.00 Lodi; nell’ora del pranzo Preghiera litanica e supplica; ore 18.00 Vespro e Via Crucis.

Sacro Cuore: Preghiera per la pace nelle Messe feriali e Via Crucis alle ore 17.00.

Madre Teresa di Calcutta: Ore 20.00 Via Crucis per la pace.

Cottolengo: Ore 16.30 Via Crucis e digiuno.

Nelle altre zone delle due diocesi

Roselle: Ore 17.00 Via Crucis e, a seguire, Santa Messa.

Pitigliano in S. Maria Assunta, Ore 17.00Messa e, a seguire, Via Crucis per la pace animata dai gruppi parrocchiali. Si segnala inoltre che l’adorazione eucaristica di giovedì 12 marzo avrà come intenzione speciale la pace.

Orbetello nella chiesa di San Francesco: Adorazione Eucaristica dalle ore 8.00 alle 12.00. In Duomo alle ore 17.15 Via Crucis e, a seguire, Messa; a Neghelli, alle 16.45 Via Crucis e alle 17.30 Messa

Bagno di Gavorrano: ore 8.30 Santa Messa; ore 18.00 Via Crucis con catechesi (Adorazione eucaristica giovedì 12).

Campagnatico: Ore 17.00 Santa Messa per la pace e alle 17.30 Via Crucis cantata.

Castell’Azzara e frazioni: Via Crucis a Selvena (ore 15.00), a Castell’Azzara (ore 16.00 con S. Messa), a Montevitozzo (ore 18.00).

San Quirico Veglia per la pace davanti al SS. Sacramento

San Martino sul Fiora S. Messa e Via Crucis.

Castiglione della Pescaia: ore 17.15 Via Crucis e ore 18.00 Messa con intenzioni per la pace.

Istia d’Ombrone: l Chiesa di San Sebastiano SARà aperta fino alle 22.00 per dare modo a chi lo desideri di accendere un lumino e raccogliersi in preghiera; alle 21.00 breve momento di preghiera comunitaria.

Montorsaio: Ore 15.30 Via Crucis per la pace.

Nomadelfia: Via Crucis trasmessa in tv in ogni gruppo familiare con sussidio dedicato e proposta di digiuno (rinuncia volontaria a un pasto).

Poggioferro (Piazza del Pianello): Ore 21.00 Via Crucis comunitaria del Vicariato nord Albegna (in caso di maltempo si terrà in chiesa).

Porto Santo Stefano: Preghiera per la pace durante la Via Crucis: ore 17.00 all’Immacolata e ore 17.30 a S. Stefano.

Roccastrada (San Niccolò): Ore 17.00 Via Crucis con meditazioni sulla pace e Messa.

Santa Fiora: Ore 15.00 Rosario per la pace nella chiesina di Selva); ore 17.00 Via Crucis per la pace nella Pieve SS. Flora e Lucilla.

Scarlino e Scalo: Ore 8.30 Messa per la pace (Scalo). Via Crucis ore 15.00 (S. Martino) e ore 17.00 (Scalo).