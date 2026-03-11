GROSSETO – La stagione del pattinaggio artistico targato Uisp ha trasformato le piste della provincia in veri e propri palcoscenici di tecnica ed eleganza. Un movimento in ottima salute, capace di unire ogni anno un numero crescente di atleti e società: in questa fase provinciale sono stati infatti oltre 400 le pattinatrici e i pattinatori, giovani e giovanissimi, che si sono alternati in pista, dando vita a una sana competizione che ha messo in risalto e l’entusiasmo.

Il calendario della fase territoriale ha visto i giovani atleti protagonisti in quattro tappe fondamentali: il 14 febbraio a Follonica per il Libero, il 21 febbraio a Grosseto per Obbligatori e Coppia Artistico, il 28 febbraio per Solo Dance e Duetto, e infine il 7 e 8 marzo per le categorie Formula e Uga.

A tracciare un bilancio di questa intensa fase è Gianni Lenzini, responsabile del pattinaggio Uisp di Grosseto: “Il pattinaggio Uisp a Grosseto sta dimostrando una vitalità straordinaria – afferma – Vedere così tanti giovani atleti confrontarsi con impegno e passione su queste piste ci rende estremamente orgogliosi. Il livello tecnico è in costante crescita e il merito va condiviso equamente tra le società, che lavorano duramente tutto l’anno, e le famiglie, che rappresentano il supporto indispensabile per far crescere questo movimento. Il nostro obiettivo resta quello di offrire ai ragazzi un palcoscenico dove, oltre al risultato sportivo, possano coltivare amicizia, disciplina e rispetto, valori che restano il cuore pulsante del nostro sport”.

I risultati delle gare:

Specialità Libero (Follonica) Nella categoria Piccoli Azzurri il primo posto è andato a Benedetta Mellini della Polisportiva Barbanella Uno, mentre tra i Primavera ha trionfato Anna Rossi dello Skating Club Grosseto. Sofia Banchi (Polisportiva Barbanella Uno) si è imposta negli Allievi Giovani e Lucrezia Zago (Cus Albinia) negli Allievi UISP. Per il Cus Albinia sono arrivate anche le vittorie di Rachele Corridori tra i Juniores Giovani e Sofia Brandi negli Azzurri Giovani. Infine, successi per Alessia Licheri e Greta Grassi, entrambe della Polisportiva Barbanella Uno, rispettivamente nelle categorie Azzurri UISP e Master.

Specialità Obbligatori (Grosseto) Le prove di precisione a Grosseto hanno visto le vittorie di Aurora Cittadini (Castiglione) nei Giovanissimi A e Vanessa De Rosa (Castiglione) nei Giovanissimi B. Il Cus Albinia ha dominato in numerose categorie con i primi posti di Melania Lorenzetti negli Esordienti A, Martina Vispi negli Esordienti B, Diletta Amadori negli Allievi A, Arianna Vispi negli Allievi B e Sofia Brandi tra i Cadetti. Gioia Tarquini (Castiglione) ha conquistato la vittoria nella Divisione Nazionale D, mentre Ilaria Micci (Castiglione) si è classificata prima nei Juniores e Lucrezia Zago (Cus Albinia) ha ottenuto il primato nei Seniores.

Solo Dance e Duetto (Grosseto) Nelle prove di Solo Dance, si sono imposti sul gradino più alto del podio: Matilde Bongini (Gavorrano) nella UGA Dance Esordienti Femminile, mentre nelle categorie Nazionali le vittorie sono andate a Adele Gianfaldoni (Gavorrano) nella Solo Dance Esordienti Femminile, Sofia Brandi (Cus Albinia) nella Solo Dance Allievi Femminile e Aurora Cittadini (Castiglione) nella Solo Dance Giovanissimi Internazionale.

Categorie Formula e UGA (Grosseto) Tra le numerose prove tecniche del fine settimana, si segnalano i successi di Benedetta Domenichelli (Atl Il Sole) nella Formula UGA Verde Basic, Lea Giambalvo (Gavorrano) nella Formula UGA Bianco Basic Femminile e Federico Forlani (Gavorrano) nella Formula UGA Bianco Basic Maschile. Nel circuito Formula Dance hanno trionfato, tra le altre, Noemi De Luca (Atl Il Sole), Amelie Sani (Atl Il Sole), Alice Spada (Gavorrano) e Celeste Pieri (Atl Il Sole). Infine, nelle categorie Formula, vittorie per Emma Lazzarelli (Follonica Hockey), Michela Torchia (Follonica Hockey), Marta Tognoni (Gavorrano), Giulia Salusti Baciu (Gavorrano), Chloe Breschi (Costa d’Argento), Adele Del Vecchio (Costa d’Argento), Agata Ceccarelli (Gavorrano), Alice Costi (Skating Club Grosseto), Leonardo Donato (GS Pattinaggio Artistico), Vittoria Bertelli (Gavorrano), Ilaria Bosi (Barbanella Uno), Gaia Landini (Cus Albinia), Sofia Alocci (Costa d’Argento) e Greta Grassi (Barbanella Uno).