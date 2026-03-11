GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi mercoledì 11 marzo 2026

Ariete – Oggi serve più pazienza che velocità.

Toro – Giornata utile per consolidare un accordo.

Gemelli – Tanti stimoli, ma scegli quelli utili.

Cancro – Ti senti più forte emotivamente.

Leone – Energia costruttiva e meno impulsiva.

Vergine, segno del giorno – Lucida, organizzata, precisa. Oggi sistemi ciò che sembrava disordinato e riporti chiarezza. La tua affidabilità è una certezza per chi ti sta vicino.

Consiglio escursione: visita l’Abbazia di San Rabano nel Parco della Maremma, luogo silenzioso e ordinato dove natura e storia convivono in equilibrio.

Bilancia – Diplomazia efficace.

Scorpione – Profondità che porta soluzioni.

Sagittario – Energia moderata ma stabile.

Capricorno – Giornata produttiva.

Acquario – Idee concrete.

Pesci – Sensibilità sotto controllo.