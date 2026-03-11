CIVITELLA PAGANICO – Incidente questa mattina, poco prima delle 6, sulla Senese, all’inizio del nuovo svincolo aperto proprio ieri da Anas per consentire i lavori di ammodernamento sull’altro tratto attualmente in uso, lavori che consentiranno il raddoppio della carreggiata.

Un uomo ha perso il controllo dell’auto, ha sbandato ed è andato a sbattere. Fortunatamente non ci sono stati feriti e l’uomo ha chiamato autonomamente il carroattrezzi.

Due ore prima, sempre sulla Senese, un’altro incidente all’altezza di Civitella Paganico aveva visto due persone ferite trasferite in ospedale.