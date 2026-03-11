MASSA MARITTIMA – «Il primo cantiere aperto già prima delle festività natalizie, al quale seguiranno successivi cantieri per il rifacimento della pavimentazione della piazza, doveva essere già completato e chiuso. Purtroppo, come troppo spesso accade, abbiamo ancora la nostra stupenda piazza transennata».

Così Paolo Mazzocco, consigliere di opposizione, richiama l’amministrazione sul «problema che già ha coinvolto una manifestazione bella e importante come quella della Proloco durante le festività natalizie, ora coinvolgerà inevitabilmente le festività pasquali e con esse il flusso turistico».

«In più c’è la stagione del turismo sportivo e non alle porte . Infine, cosa non di ultimo conto ma solo cronologicamente tra le altre, c’è il Balestro di Maggio. Ad oggi i cittadini non hanno rassicurazioni pubbliche e circostanziate su come intenda procedere l’amministrazione. Di certo c’è solo un cantierino che sta stravolgendo numerose attività e importanti occasioni per una adeguata accoglienza e fruibilità della nostra magnifica piazza».