GROSSETO – Replica di tecnica, grazia e buoni risultati per le atlete della Polisportiva Barbanella Uno alla seconda prova del campionato regionale individuale di federazione LB3 base e avanzato.

Nel programma base categoria allieve 4, conquista la medaglia d’argento Margherita Marconi seguita, a pochi decimi di distanza, dalle compagne di squadra Stella Borsetti, Rebecca Pegoraro, Maria Orlandi e Sofia Masi.

Terzo posto, invece, per Viola Bentivoglio nella categoria avanzato junior 1.

Buone anche le prove di Carlotta Mainardi e Susanna Cerretti.

Le allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi si ritengono soddisfatte dei risultati ottenuti e aspettano di scendere in pedana la prossima domenica per il campionato della categoria LC3 a Livorno.