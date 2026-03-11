GROSSETO – Studenti fuori dalle loro aule all’Istituto Leopoldo II di Lorena nella sede della Cittadella dello Studente e Grosseto. Stamattina intorno alle 12 è scattato l’allarme antincendio della scuola e quindi subito dopo l’edifico è stato evacuato.

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco di Grosseto. Dopo i primi controlli non sono emersi eventuali focolai i principi d’incendio. In questo momento è in atto un sopralluogo complessivo per garantire che tutto sia in sicurezza.

«È scattato l’allarme – ha spiegato il preside Claudio Simoni – e si avvertiva un odore acre di fumo quindi è stato attuato il protocollo di sicurezza e in breve tempo la scuola è stata evacuato senza problemi».

I minori sono stati accompagnati nella palestre della scuola in attesa della fine dell’orario.