GROSSETO – Nell’aula magna del liceo Pietro Aldi di Grosseto, il 5 marzo gli studenti del polo Bianciardi insieme ai loro compagni del liceo scientifico Marconi, del liceo economico sociale del Rosmini, dei servizi commerciali e dei sistemi informativi aziendali dell’istituto Fossombroni, hanno partecipato al secondo incontro del progetto “A scuola di Costituzione”.

Il progetto è promosso dal Comitato democrazia Costituzionale e dall’Anpi di Grosseto, sezione Elvio Palazzoli.

Ospite della seconda giornata è stata Valentina Carlino, docente di diritto pubblico all’università di Siena, che è stata invitata per parlare di temi importanti contenuti all’interno dell’articolo 2 della Costituzione; autrice di saggi di diritto costituzionale dell’Unione Europea e da anni studia vari paesi africani, con attenzione alle politiche migratorie e ai diritti delle donne. Altri interventi sono stati quelli di Giuseppe Corlito, del Comitato per la democrazia costituzionale di Grosseto, di Antonella Coppi, presidente dell’Anpi provinciale di Grosseto, del professor Davide La Mantia e della dirigente del liceo Pietro Aldi Giorgia Ricci.

Dopo il discorso della professoressa Carlino sui diritti inviolabili dell’uomo, centrando l’attenzione sui doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, gli studenti hanno partecipato a quattro laboratori tematici per riflettere sui concetti di libertà individuale e di responsabilità collettiva.

Alla fine della giornata c’è stato un confronto tra gli studenti e la docente per affrontare i diversi punti di vista e sviluppare il pensiero critico.